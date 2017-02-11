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Referandum tarihi kesinleşti

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliğine ilişkin referandumun 16 Nisan tarihinde yapılacağını açıkladı. Buna göre kayıtlı 55 milyon 336 bin 960 seçmen, ülke genelinde kurulacak 164 bin sandıkta oy kullanacak

11 Şubat 2017 Cumartesi 17:15
Referandum tarihi kesinleşti

 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'ni içeren, halkoyuna sunulacak 6771 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Resmi gazete'de yayımlanmasının ardından YSK da referandum tarihini belirledi.

Toplantı için YSK binasına gelen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binasında düzenlediği basın toplantısında, referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, anayasa değişikliğine ilişkin referandumun 16 Nisan tarihinde yapılacağını ifade etti.

Bugün itibarıyla yurt içi kütüğüne kayıtlı seçmen sayısının 55 milyon 336 bin 960 olduğunu belirten Güven, yurt içinde kurulacak sandık sayısının ise yaklaşık 164 bin olduğunu bildirdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayısının da 2 milyon 929 bin 389 olduğunu kaydeden Güven, bu seçmenlere halk oylamasında 57 ülke 119 temsilcilik ve 32 gümrük kapısında kurulacak sandıklarda oy kullandırılmasının planlandığını açıkladı.

Gümrükler ve yurt dışı temsilciliklerinde kurulan sandıklarda oy kullanma arasında hiçbir fark bulunmadığına dikkati çeken Güven, "Yurt dışı seçmen kütüğü bu seçimde tek seçim çevresi olarak oluşturulmuştur. Böylece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde kurulan sandıklarda veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir.

Oy verme işlemleri yurt dışındaki temsilciliklerde 27 Mart-9 Nisan, gümrük kapılarında ise 27 Mart-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Halk oylamasında beyaz renk üzerine 'evet', kahverengi üzerine 'hayır' ibareleri bulunan 2 ayrı renkten müteşekkil birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Seçmenler tercih mührünü kullanarak oy verme işlemini gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

Sandık kurullarına 10 parti üye verebilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimi 16 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 Cumartesi günü askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 Pazar günü askıdan indirilecektir" dedi.

Güven ayrıca, 16 Nisan 2017'de düzenlenecek halk oylaması için sandık kurullarına üye verebilecek siyasi partilerin, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunu söyledi.

Güven, yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin "secmen.ysk.gov.tr" ve "turkiye.gov.tr" adreslerinden seçim hakkındaki gerekli tüm bilgilere erişim sağlayabileceğini belirtti.

AA

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