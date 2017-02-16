Referanduma doğru son açıklamalar!

Türkiye Anayasa Referandumuna hazırlanıyor. 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi evet ve hayır cepheleri kampanyalarını resmen başlatmak için son hazırlıklarını yapıyor. Ak Parti MYK, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıda kampanya süresince izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Ak Parti kampanyanın startını 25 Şubat Cumartesi günü verecek. Partisinin grup toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Ak Parti ana kademe yöneticileri, milletvekillerimiz, kadın-gençlik kollarımız, temsilcilerimiz bütün makamlarımız, bütün teşkilatımız iki ay içerisinde sahadayız. Önce 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını gerçekleştireceğiz" demişti.

3’lü koordinasyon!

Ak Parti referandum mitinglerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP ile koordinasyon halinde yürütecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli yapacakları 'evet' mitinglerini birbirleriyle koordinasyon içinde yapacak.

Referandum öncesinde ise İstanbul Yenikapı'da Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli'nin katılacağı büyük bir miting planlanıyor.

Parti tabanından ve parti içi muhalefetten tepki gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise eleştirileri sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. "Son olarak Bahçeli niye değişti diye soruyorlar: Değişen ben miyim yoksa bakan gözler mi şaşı? Değişen ben miyim, derlenen Türkiye mi?" diyen Bahçeli, "Dinamik bünyeye statik aşı, diri muhayyile ve muhtevaya yıkım irini enjekte edilemez. Buna en başta tarih müsaade etmez, Türklük izin vermez. Diyeceğim odur ki, EVET, yine EVET, bir kez daha EVET… Sonuna kadar Devlet, ebediyete kadar Millet" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğini açıklayan CHP'yi de eleştiren Bahçeli, "CHP’nin zoru görünce yan çizmesinden dolayı Anayasa Mahkemesi’ne gitmeme kararı, milli iradeye şeklen saygı duyma mecburiyetindedir" dedi.

CHP'nin referandum stratejisi

Hayır cephesinin öncüsü CHP'nin referandum planına gelince. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paketin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmayacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi'ne gitme yolu açıktır. Ama sorun bir hukuk sorunu değil. Halkın konuya el koyup kesin bir şekilde çözmesidir. Amasya Tamimi'nde denildiği gibi, milleti azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Sandıkta kararın verileceği 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Asıl yüce divan, halkın divanıdır, milletin divanıdır. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğiz. Son söz yüce divan değil, milletin divanıdır" dedi.

CHP'den hayırlar önde iddiası

Referandum anketleri de gündemde kendisine daha çok yer bulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkeleri turuna çıkmadan önce yaptığı açıklamada "Şu anda ben halkımızın cumhurbaşkanlığı sistemini tam olarak anlama dönemine geldiğine ihtimal vermiyorum. Bunu tam olarak anlatmamız lazım. Ben bu konuda halkımızın hassasiyetine inanıyorum" demişti. AKP ve CHP kanadından yapılan açıklamalarda ise evet – hayır oylarının kafa kafaya gittiği süreçte hayırın öne geçtiği ifade ediliyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel katıldığı bir TV programında, "Anayasa Komisyonuna metin geldiğinde yüzde 43 evet, yüzde 41 hayırdı. Komisyon çalışmaları bittikten sonra bizdeki ankete göre hayır 6 puan evetin önüne geçti. Ama AKP ve birkaç bağımsız kuruluş yaptığı anketlerde bu farkın 4 puan olduğu söyleniyor. Yani 6 puanlık bir değişim var. Hayır, 2 puan gerideyken 4 puan öne geçmiş durumda. Kararsızlar hayır demeye başlıyorlar çünkü içeriği bilmiyor. Baştan evet demediğine göre aklına yatmaz ise oy vermeyecek demektir. İçeriği gördükçe, bilgilendikçe hayır diyorlar" dedi.

Hükümete yakın yazardan dikkat çekici veri

Ak Parti kanadından da dikkat çekici anket sonuçları gelmeye başladı. Hükümete yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi, "Evet rüzgârı tersine döndü" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Selvi yazısında, "Referandum kampanyası henüz başlamadı ama milletin kararı yavaş yavaş şekilleniyor. ‘Evet’ cephesinde son 2 hafta olumsuz gelişmeler yaşandı. İlk defa rüzgârın tersine dönmeye başladığı söyleniyor.

Özellikle İstanbul ve Ankara’da son 2 hafta ‘Evet’ cephesinde bir gerileme yaşanmaya başladı" ifadelerini kullandı. Selvi, evet diyenlerin sayısındaki gerilemeyi ise şu şekilde sıraladı: “Hayır diyenlerin PKK, DAEŞ ve FETÖ’cü olarak gösterilmesi. KHK’larla akademisyenlerin ihracı.

Varlık Fonu tartışmaları ve Meral Akşener’in Çanakkale’de konuşturulmaması." Selvi bu değerlendirmeden sonra, "Bu gelişmeler tek adamlık, otoriterleşme gibi olumsuz algıları güçlendiren eylemler olarak görünüyor. Henüz kampanya başlamadan ortaya çıkan bu sorun, erken uyarı olarak görülüyor. Sorunların çözülüp, rüzgârın tersine dönmesi hedefleniyor" diye yazdı.