Referandumu Barzani'ye ABD teklif etmiş

Washington Post, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın IKBY Başkanı Mesut Barzani’ye üç yıllık bir yol haritası sunduğunu yazdı.

25 Eylül’deki referanduma bir hafta kala ABD, İngiltere ve BM temsilcilerinin Barzani’ye bizzat sunduğu ‘alternatif’ çok tartışılmış, hatta oylamanın ertelenebileceği konuşulmuştu.

Ancak Barzani alternatifi reddederken, önerinin içeriği de tam olarak açıklanmamıştı. Washington Post yazarı David Ignatius, dünkü yazısında söz konusu ‘alternatif’in içeriğini yazdı.

Barzani’ye ‘itibarını koruyan’ bir öneri sunulduğunu aktaran Ignatius'a göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Barzani’ye üç yıllık bir yol haritası önerdi.

Bu önerilerde müzakerelerin Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda yapılması teklif ediliyordu. Erbil ile Bağdat arasındaki tüm anlaşmazlık konularının madde madde ele alınması planlanıyordu ve ele alınacak konular arasında bağımsızlık da bulunuyordu.

HABER MERKEZİ