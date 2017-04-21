Rehin iş adamı kurtarıldı

İş adamının fidye için kaçırıldığı bildirildi. İran'da tekstil ile uğraşan iş adamı Ziyaeddin Muhammed Nejad, ticaret için geldiği Türkiye'de daha önceden tanıştığı ileri sürülen kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin polise haber vermesiyle İranlı iş adamının izini Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulan polis ekipleri Gırnavaz Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde bir eve operasyon düzenledi. İran uyruklu iş adamı, sabah saatlerinde Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.