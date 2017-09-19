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Rekor sıcaklıklar azalıyor

Bugüne kadar ölçülmüş en yüksek eylül ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı ülke genelinde Perşembe gününden itibaren havaların mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

19 Eylül 2017 Salı 17:01
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Rekor sıcaklıklar azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Eylül Perşembe'den itibaren hava sıcaklıklarının azalarak, mevsim normallerine düşmesinin beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tahminler doğrultusunda geride kalan 2 hafta boyunca Türkiye'nin sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldığı kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üzerinde seyrettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, bazı illerde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek eylül ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı bildirildi. 

Ankara rekor kırdı
Buna göre, Ankara 37,7, Kırıkkale 38,2, Adıyaman 42,2, Mardin 39,3, Burdur 39, Aksaray 37,3, Isparta 37,1, Afyonkarahisar 36,1, Uşak 36,1, Şanlıurfa 42,1, Kahramanmaraş 41,8, Çankırı 37,9, Kırşehir 37,8, Nevşehir 35,7, Niğde 35,1, Sakarya 40,5, Bartın 40,5, Düzce 38,7 ve Zonguldak 36,2 derece ile "eylül ayı en yüksek sıcaklık rekoru"nu kıran iller arasında yer aldı. 

Sıcaklıklar düşecek
Son tahmin ve değerlendirmelere göre hava sıcaklığının Çarşamba Marmara Bölgesi'nde hissedilir derecede artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 21 Eylül Perşembe günü Marmara ve kıyı Ege, 22 Eylül Cuma günü ve hafta sonunda ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere 6 ila 10 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. 

Sağanak yağış geliyor
Öte yandan, 21 Eylül Perşembe günü Trakya'da sıcaklıkların azalmasıyla birlikte başlayacak sağanakların, 22 Eylül Cuma günü yurdun kuzeybatısında, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile hafta sonunda ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor.
AA

Anahtar Kelimeler:
SıcaklıkRekorMeteoroloji
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