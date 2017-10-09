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Resmen sınırı geçtik! Mehmetçik İdlib yolunda

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı unusurlar İdlib'e ulaşmak için dün resmen sınırı geçti. İdlib operasyonunun Astana sürecinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüldüğünü açıklayan TSK, 8 Ekim'den itibaren keşif faaliyetlerine başlandığını duyurdu.

09 Ekim 2017 Pazartesi 15:52
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Resmen sınırı geçtik! Mehmetçik İdlib yolunda

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Türk askerinin sınırı geçtiğinin belirtildiği açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib Bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başladı" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:  "30 Aralık 2016 tarihinde Suriye’de ilan edilen ateşkes rejiminin sürdürülmesi maksadıyla, Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran garantörlüğünde Astana Süreci başlatılmıştır. Süreç kapsamında; ateşkes rejiminin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Suriye’de “Gerginliği Azaltma Bölgeleri / Çatışmasızlık Bölgeleri” belirlenmiştir. Gelinen aşamada, ateşkes rejiminin takibi maksadıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır.Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IdlibSuriyeMehmetçikTSKGenelkurmay Başkanlığı
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