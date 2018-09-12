Reyhanlı katili Nazik sorguda

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıda failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren Yusuf Nazik’in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi. Aranan teröristler listesinde 'mavi' kategoride yer alan Reyhanlı organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye’ye getirilerek sorguya alındı.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i yakalayan MİT Başkanlığı böylece FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye’de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu. Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi.

Suçunu itiraf etti

Nazik’in ön sorgusunda Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi. Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti. AA

