Reyhanlı'ya hain saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen iki ayrı roketli saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra aynı mahallede başka bir eve de roket düştü. Her iki olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırılarda yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 17 yaşındaki Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatma Avlar, Hatay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Roket isabet eden evlerde ve bazı araçlarda hasar oluştu. Öte yandan, teröristlerin attığı roketlerden birisinin boş bir araziye düştüğü belirtildi.