Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119529
ALTIN
162.563
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3334
EURO
4.6682

Reyhanlı'ya hain saldırı

Terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. Saldırıda o sırada evde uyuyan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetti

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:37
Reyhanlı'ya hain saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen iki ayrı roketli saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra aynı mahallede başka bir eve de roket düştü. Her iki olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırılarda yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 17 yaşındaki Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatma Avlar, Hatay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Roket isabet eden evlerde ve bazı araçlarda hasar oluştu. Öte yandan, teröristlerin attığı roketlerden birisinin boş bir araziye düştüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
PYD/PKKAfrinHatayReyhanlıEv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin bir tuzak mı? Sur'da operasyonlar 103 gün sürmüştü...
Afrin bir tuzak mı? Sur'da operasyonlar 103 gün sürmüştü...
Bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
PKK'dan kara propaganda
PKK'dan kara propaganda
Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı
Kilis ve Reyhanlı'ya roketli saldırı
Afrin itirafı! ABD'nin eğittiği teröristler Mehmetçiğin karşısında
Afrin itirafı! ABD'nin eğittiği teröristler Mehmetçiğin karşısında
Kan donduran PYD/YPG raporu!
Kan donduran PYD/YPG raporu!
BBC'den, PKK/YPG'ye yalan haber desteği
BBC'den, PKK/YPG'ye yalan haber desteği
Burseya Dağı'na TSK üssü
Burseya Dağı'na TSK üssü
Flaş açıklama! Mehmetçik fiilen ABD ile savaşıyor
Flaş açıklama! Mehmetçik fiilen ABD ile savaşıyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim