Rize dehşeti yaşadı

Bir evde sığınan biri yatalak toplam 15 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.Rize’de Perşembe günü etkili olan şiddetli yağışlar özellikle Çayeli ilçesinin Kaptanpaşa köyünde büyük hasara yol açtı.

Perşembe günü sosyal medyada paylaşılan heyelanın büyüklüğü ile dikkat çeken Kaptanpaşa köyüne bağlı Şen mahallesinde bir eve sığınan Kaba ve Canıbeyaz ailelerinin 15 ferdi AFAD ekiplerinden kurtarılmaları için yardım istedi.

Yaşanan büyük heyelanlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle bölgeye ulaşamayan ekipler Cuma günü yağmurun etkisini yitirmesi ile birlikte köylülerin yardımına koştu. Evde bulunan 15 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 100 yaşında olan yatalak hasta Fatima Canıbeyaz sedye yardımı ile evden çıkartılarak güçlükle yolda bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Evde bulunanlardan Abdülhalık Kaba, kendilerini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür ederek “Bugüne kadar böyle bir yağış yaşamadık. Çok korktuk. Heyelanlar ve evlerimizin yıkılma tehlikesine karşı hepimiz güvenli bir ev bulup o eve sığındık ve geceyi o evde geçirdik. Herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlattılar

Heyelanı bizzat yaşayan ve gören mahalle sakinleri yaşadıkları o korku dolu anları anlattılar.

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağışlar bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olurken, bölgede yaşanan büyük bir heyelan yöre halkı tarafından cep telefonu kameraları ile saniye saniye kayda alınmıştı.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü Şen mahallesinde Perşembe günü sabah saatlerinde çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yamaçtan kopan dev toprak parçası üzerinde bulundurduğu evi, çay bahçelerini ve ağaçları dere yatağına doğru sürüklemişti.

Köylüler tarafından çekilen görüntüler bölgede yaşanan felaketin boyutlarını gözler önüne seriyordu.

O anları yaşayan ve gözleri ile gören mahalle sakinlerinden Mecit Yazıcı, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Yazıcı, yaptığı açıklamada “Gece aşırı bir yağmur yağdı. Sabah olunca biz kendi evimizden çıktık, saniyesinde bölgede heyelan olmaya başladı.Baktık ki heyelan büyüyecek hızla bölgeden uzaklaşarak komşunun evine geçtik” derken, bir başka mahalle sakini Süleyman Demirbaş ise “Dün (Perşembe) sabah saat 09.00 sıralarıydı. Köydeki hemen hemen herkesi güvenli bir eve taşıdık. Daha sonra büyük bir heyelan oldu. Heyelanda bir ev yıkılırken, 2 ineğimiz de telef oldu. Allaha çok şükür bin can kaybı olmadı, 2 ineğimiz gitti o kadar” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ