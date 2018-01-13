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Rize mandalinası tescil ediliyor

Rize mandalinasının Karadeniz'de tescili için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesince çalışma yürütülüyor

13 Ocak 2018 Cumartesi 18:04
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Rize mandalinası tescil ediliyor

RTEÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Keziban Yazıcı, yaptığı açıklamada, satsuma mandarininin bölgede Rize mandalinası olarak bilindiğini ve buraya Rusya'dan geldiğini belirtti.

Rize'de daha önceleri mandalina bahçeleri bulunduğunu anlatan Yazıcı, çayın gelmesi ile birlikte mandalina ağaçlarının kesildiğini yerine çaylık alanlar oluşturulduğunu ifade etti.

Üç yıl önce bir proje başlattıklarını, İyidere'den Fındıklı ilçesine kadar bütün bölgeyi tarayarak satsuma klonlarını tespit ettiklerini dile getiren Yazıcı, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bir tescil bahçesi kurduklarını kaydetti.

Yazıcı, amaçlarının mandalinanın en üstün klonlarını bularak "Rize mandalinası" adı ile tescil edilmesi olduğunu söyledi. Mandalinanın Rize'de tescilinin yapılması için başlattıkları proje kapsamında ilk üç yıllık aşamayı tamamladıklarını anlatan Yazıcı, "İkinci üç yıllık aşamada genotipler içerisinde en iyi performans göstereni seçip Rize mandalinası olarak tescil ettireceğiz.

İlk aşamada yapılan taramalarda 53 klon belirledik ve en iyi özellik gösteren 10 tanesini seçtik. Oluşturduğumuz bahçede klonları yarıştıracağız. Türkiye'deki tescilli diğer mandalinalarla bunları kıyaslayacağız. Ardından güçlü yönlerini ön plana çıkararak tescil ettireceğiz." dedi.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
MandalinaKaradenizRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi
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