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Rize selin izlerini silmeye çalışıyor

Rize'de iki gündür aralıklarla yağan yağışın ardından 9 köy ile çok sayıda mahalle ve yayla yolunda heyelan sonrası temizleme çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

03 Ağustos 2018 Cuma 16:32
Rize selin izlerini silmeye çalışıyor

Rize'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından 9 köy ile çok sayıda mahalle ve yayla yolunun ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yoğun yağışların aralıklarla devam ettiği bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Ardeşen, Çamlıhemşin, Güneysu ve merkeze bağlı köylerde etkili olan yağışın ardından 9 köy ile köylere bağlı mahallelerde ve Çamlıhemşin ilçesine bağlı yayla yollarında heyelanın ardından yol temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karayolları ise yaptığı ilk tespitte yaklaşık 5 milyon lira hasarın meydana geldiğini kaydetti. DSİ ekipleri de dere yataklarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yağışın aralıklarla devam ettiğini kaydederek, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Yağışın ardından 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Bu arada yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan merkeze bağlı Taşlık köyünde heyelan riski bulunan bir evdeki yaşlı hasta, 112 ekiplerince alınarak hastaneye kaldırıldı. 

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Sureyya Balcı, bölgelerinde bulunan binalarda hasar bulunmadığını, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getirdi. Şu an duruma hakim olduklarını ifade eden Balcı, DSİ ekiplerinin bölgeye yardıma geldiğini ve devletin bütün imkanlarının kullanıldığını belirterek, perşembe günü yaşanan şiddetli yağış nedeniyle tıkanan dere yatağını temizleme çalışmalarının ise sürdüğünü aktardı.

Balcı, "Yapabileceğimiz tek şey afet sonrası ortaya çıkan manzarayı temizlemek, en kısa sürede bu afet yaralarını sarmak" diye konuştu. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
RizeSel
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