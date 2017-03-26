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Rize’de istimlak mağdurları isyan etti

Rize'de yol çalışmaları nedeniyle Dalyan mevkiinde kamulaştırılarak yıkımı yapılacak evlerin değerinin altında istimlak edilmek istenmesi bina sahiplerinin tepkisini çekiyor.

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Rize’de istimlak mağdurları isyan etti

Yaklaşık 100 mağdur aile seslerini duyurabilmek amacıyla kendilerine verilen istimlak paralarını protesto etmek için dün bir basın açıklaması düzenlediler. Değeri ortalama 300 bin lira olduğu belirtilen dairelerinin bilirkişi tarafından 108 bin lira değer biçildiğini iddia eden mağdur bina sahipleri "Bu para Rize'de yeni bir ev almaya yetmiyor. Bizim tek isteğimiz var o da hakkımız olanı almak. Biz hakkımızı almadan evlerimizi boşaltmayız" diyerek yardım istediler. İHA

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