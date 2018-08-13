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ROKETSAN gücüne güç katıyor

Bilkent Üniversitesi ve ROKETSAN iş birliğiyle mevcut roketatarlardaki kısıtlılıkları kaldırmaya yönelik, en az 3 farklı mühimmatı, toplamda 6 mühimmatı atabilecek Dikey Atış Sistemi geliştirildi

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:39
ROKETSAN gücüne güç katıyor

Bilkent Üniversitesi ve ROKETSAN iş birliğiyle mevcut roketatarlardaki kısıtlılıkları kaldırmaya yönelik, en az 3 farklı mühimmatı, toplamda 6 mühimmatı atabilecek Dikey Atış Sistemi geliştirildi. Bilkent Üniversitesinde mevcut roketatar sistemlerindeki çeşitli kısıtlılıkları kaldıran Dikey Atış Sistemi geliştirildi. Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ahmet Can Şuyun, Petek Ellialtıoğlu, Arda Karabey, Tutku Güzelcan, İlyas Kocaer, Damla Leblebicioğlu ve Berk İzgi Danış, Sanayi Odaklı Bitirme Projesi etkinliği kapsamında ROKETSAN için Dikey Atış Sistemi üzerinde çalıştı. Savunma alanında Dikey Atış Sistemi gibi ürünlerin yurt içinde geliştirilmesi hem maliyet hem de ülkenin kendi taktik ihtiyaçlarına uygun çözümler üretilmesi açısından önem taşıyor.

Bilkent Üniversitesi bünyesinde bu ihtiyaçlardan yola çıkılarak, Dikey Atış Sistemi'nin prototipinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesine çalışıldı. Bu konuda kapsamlı literatür çalışması gerçekleştirildi. Proje ekibi, mevcut ürünlerdeki sınırlılıkları ortadan kaldırmaya ve ROKETSAN'ın belirttiği gereksinimler doğrultusunda tasarımı şekillendirdi.

Proje kapsamında doğru ve hızlı konumlandırma ve ateşlemeyle hedefin vurulmasını sağlayacak bir sistemin ortaya konulmasına çalışıldı. Öğrencilerden İlyas Kocaer'in verdiği bilgilere göre, ekip, en az 3 farklı mühimmatı, toplamda ise 6 mühimmatı atabilecek roketatar prototipi geliştirdi. Sistem, yatay eksende 360 derece hareket edebiliyor ve çok sayıda tur atabiliyor. AA

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