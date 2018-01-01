Ruhani'den itiraf gibi açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meşhed kentinde Perşembe günü başlayan protesto gösterilerinden bu yana ilk defa konuşarak, halkı provokasyonlara karşı uyanık olmaya çağırdı.

Gösteriler gündemiyle düzenlenen kabine toplantısı sonrasında konuşan Ruhani, anayasa ve vatandaşlık haklarında belirlendiği üzere halkın eleştirme ve itirazda bulunma konusunda özgür olduğunu öne sürdü.

Ruhani, "Eleştiri ve itiraz öyle yapılmalıdır ki, işin sonunda ülke ve insanların durumu daha da iyileşmelidir" ifadelerini kullandı. Halkın ekonomik sorunlarının bazılarının geçmişe ve bir kısmının da bugüne ait olduğunu dile getiren Ruhani, toplumsal tepkinin ülkeye zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Ruhani şunları kaydetti: "Devlet ve millet birbirine yardımcı olmalıdır. Halkın eleştirisi sadece ekonomiye değil. Yolsuzluklar ve şeffaflık sorunu da halkın çözülmesini istediği konular arasında yer alıyor. Hükümetin işsizliği azaltmak için daha fazla iş sahası oluşturma çabaları sürüyor. Halkın alım gücü 5-6 yıldır henüz iyileşmedi."

Hava kirliliği, işsizlik, ekonomik, sosyal ve siyasal çeşitli sorunların varlığına işaret eden Ruhani, "Yosuzlukla mücadele etmeliyiz ve halk çalışmalarımızı kontrol etmeli. Bu sorunlar çözülmeli fakat hangi yolla?" diye konuştu.

İran, Türkiye olmayacak!

İran'daki gösterlerde atılan sloganlar da dikkat çekiyor. Eskiden ülkemizde "Türkiye, İran olmayacak" diye slogan atılırdı, gösterilerde "İran, Türkiye olmayacak" diye slogan atılması dikkat çekiyor. Gösterilerde atılan diğer sloganlar şöyle: "Ne Gazze, ne Lübnan canım İran'a feda olsun", "Kahrolsun diktatör", "Kahrolsun Ruhani".