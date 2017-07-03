Ruhani’den Türkiye’ye gözdağı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenen 43 ülkeden heyetin katıldığı 'Kum ve Toz Fırtınalarıyla Mücadele: Sorunlar ve Çözüm Yolları' konulu uluslararası konferansta yaptığı konuşmada Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yaptığı barajları eleştirdi.

Bölgede yapılan barajların İran'a çevresel olarak zarar verdiğini ileri süren Ruhani, "Bir komşu ülkenin (Türkiye) yapmayı planladığı 22 büyük baraj, Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde yıkıcı etkilere yol açabilir. Bu konu İran ve Irak'ı da etkileyecektir. Bu nedenle bunun sonuçları karşısında kayıtsız kalamayız" ifadelerini kullandı.

Konferansta Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Fazlı Çorman ise, Türkiye'de yapımı devam eden barajların bölgedeki su akıntısını düzenlediğini ve doğaya zarar vermediğini belirtti.

Barajların kum ve toz fırtınalarını artırdığına dair herhangi bir bilimsel veri olmadığını vurgulayan Çorman, "Türkiye'nin inşa ettiği barajların çevreye zarar verdiği düşüncesi tamamen yanlış. Barajların yapımında birçok ön çalışma yaptık. Tüm yönleriyle etkilerini inceledikten sonra yapım kararı alındı. Bu ön çalışmalarla, barajların çevreye zarar vermemesi temin edilmiştir" dedi.

AA