Rumlar benzin almak için KKTC'ye akın ediyor

Türk Lirası'nın bu yıl ABD Doları karşısında yüzde 75'in üzerinde değer yitirmesi, KKTC'de de etkisini hissettiriyor. Fransız haber ajansı AFP'nin Lefkoşa'dan geçtiği haberde, KKTC'de geçerli para biriminin TL olduğu hatırlatılarak, Kuzey Kıbrıslıların maliyetlerdeki artıştan dolayı endişeli olduğu kaydedildi. AFP'ye konuşan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, "Bu durum bizim gibi bir ekonomi için çok çok zor.

Yaşananlar bizim çıkardığımız bir kriz değil" dedi. Habere göre limanları uluslararası ticarete kapalı olan KKTC'nin tek ticaret ortağı ise Türkiye. AFP haberinde TL'deki değer kaybının Kıbrıs Rumları için bir fırsata dönüştüğü ifade ediliyor ve "Kıbrıs Rumları kuzeye akın ederek arabalarının benzin depolarını ucuza dolduruyor. Lefkoşa'da benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları görmek mümkün" deniyor.

Güney Kıbrıs'ta bir litre kurşunsuz benzinin fiyatı 1.47 Euro'ya yani bugünkü kurla yaklaşık 11.40 TL'ye kadar çıkıyor. Kuzey Kıbrıs'ta ise aynı benzinin litresi 4.97 TL'den satılıyor. AFP'ye konuşan benzin istasyonu işletmecisi Mustafa Demdelen, "Türk müşterilerden çok Rum müşterilerim var... Bazıları ilk kez geliyor. Satışlarımız yüzde 50-60 arttı" şeklinde konuştu. Ancak Kıbrıslı Rumların kuzeye akının da Kuzey Kıbrıslılar için sadece küçük bir teselli olduğu ifade ediliyor.

AFP'ye konuşan Kuzey Kıbrıslı bir kafe işletmecisi olan Mehmet, "Tüm maliyetlerim son birkaç haftada yüzde 50 arttı. Birikimlerim de değerinin yarısını yitirdi" dedi. BBC

