Rumlar bir de tazminat peşinde

İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılan Kıbrıs müzakerelerinde varılan mutabakat uyarınca, konferans Kıbrıs’taki taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla teknik heyetler seviyesinde Mont Pelerin'de başladı.

Beşli Konferans'ta Kıbrıs Türk tarafını müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir heyet temsil ediyor. Konferansa Rum tarafını temsilen müzakereci Andreas Mavroyannis, 4 kişilik ekiple katılıyor. Türkiye adına ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında bir heyet yer alıyor.

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, katıldığı bir TV programında tartışma konusu olan harita ve toprak konusuna açıklık getirerek, şunları söyledi: “Bizim harita olarak ortaya koyduğumuz harita Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ortaya koyduğu 29+ oranındadır. Meclis kürsülerinden gösterilen haritaların gerçekle bir ilgisi yok. Harita konusunda Türkiye’yle yakın istişare ve işbirliğiyle yürütülüyor. Rumların haritası kabul edilebilir değil. Ben Cumhurbaşkanı olarak bunu kabul etmiyorum. Bu haritayı kabul edebilecek bir Kıbrıs Türkü de yoktur. Yüzde 29.2 ve bizim sunduğumuz harita... Herhangi bir spekülasyona sebep vermemek için haritalar kasaya kilitlendi. Orada duracak. Diğer konularda anlaşırsak, tekrar çıkacak ve belki ufak tefek rötuşlarla tamamlanacak." Rumların 10 milyar Euro tutarında bir tazminat beklentisi olduğunu kaydeden Akıncı, "Buna Avrupa Birliği de katkı koyacağını vadediyor. Bu ne kadar gerçekleşir, temkinliyim. Ama Kıbrıs’ta bir çözüm isteniyorsa herkesin elini taşın altına koyacak” dedi.

Güvenlik ve garantilere ilişkin de Akıncı, “Türkiye’nin güvencesinin devam etmesi kaçınılmaz. Eğer Rum Tarafı ve Yunanistan sıfır asker, sıfır garanti noktasında durursa uzlaşma sağlanamaz” dedi.

Rumlar perişan durumda

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 'tasarruf etmek için' Belçika'nın başkenti Avrupa Birliği'nin merkezi de Brüksel'deki büyükelçiliğini kapattı. Rum kesiminde yayın yapan Cyprus Mail gazetesi, elçiliğin kısıtlı imkanlara sahip olduğunu, kimlik kartı ya da pasaport almak isteyenlerin Paris, Lahey veya Londra büyükelçiliklerine gitmek zorunda kaldığını yazdı. Brüksel'e şoför veya eve ihtiyacı olmayan bir diplomat atanacak.

ERSAN İLTER/İSTANBUL