Rumlar gaz peşinde KKTC diplomasi!

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ın Ankara'ya yaptığı resmi ziyarete eşlik eden KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklar konusunda gelinen son noktayı değerlendirdi.

Ada'daki doğal zenginliklerin Kıbrıslı Türklere de ait olduğunun Kıbrıs Rum tarafınca da kabul edilen bir mesele olduğunu belirten Özersay, "Eğer niyet bu kaynaklarla ilgili birlikte bir şey yapmaksa biz bunu konuşmaya, oturup anlaşmaya ve diyaloğa açığız. Diplomasi kanallarını açık tutuyoruz. Ama bu yok sayılırsa yine de varılacak nokta, güç kullanımından, caydırıcılık denen şeyden önce, nasıl ki onlar bir veya birden fazla şirkete yetki verip kazı ve benzeri çalışmaları yaptırıyor, KKTC de yetki verdiği firmaya bu kazı ve benzeri çalışmaları yaptıracak yakın gelecekte" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, gaz ve petrol çıkarma konusunda büyük mesafe kat etmişken KKTC tarafının hala 'biz de çıkarırız' şeklinde açıklamalar yaparak, hiçbir adım atmaması, Türk tarafının ciddiyetini sorgulatıyor.

Rumlar Kıbrıs'ın çevresinde bulunan doğal kaynakları işletmek için anlaşma üstüne anlaşma yaparken, KKTC tarafı ise bugüne kadar defalarca gerçekleşen ve Kıbrıs Türk halkı için hiçbir olumlu sonuç çıkmayan müzakerelerle Kıbrıs'ta ilerleme sağlanamayacağını hala fark edebilmiş değil.