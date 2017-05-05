Rus buğdayına vergi kaldırıldı

Türkiye 15 Mart'ta Rusya'dan gelen buğdayda yüzde 130, pirinçte yüzde 45, ayçiçek yağında yüzde 36 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Bunun, Rusya'nın Türk domatesine uyguladığı yasağa cevap olarak yapıldığı yorumları öne çıkmıştı.

Şimdi Erdoğan ve Putin'in Soçi zirvesinde açıkladığı gibi, domates ve vize uygulaması hariç, uçak krizi yüzünden alınan tüm yaptırım kararlarının kaldırılması bekleniyor. Buna Türklerin Rusya'da çalışma yasağı ve inşaat şirketlerine faaliyet yasağı da dahil. Bu konuların 6-7 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak hükümetler arası komisyon toplantısında karara bağlanması bekleniyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rusya'ya 270 milyon dolarlık domates ihracatı olduğunu belirten Zeybekci şunları söyledi: "2015'teki olaydan önceki döneme hemen hemen döndük. Vizelerle ilgili işadamlarının vizesiz ortama geçiş gibi bir ortama geldik. Tarım ürünlerindeki yasakların tamamı kalktı. Domateste vergilerle ilgili kendilerini korumalarına belirli sezonlarda müsaade edeceğiz. Seracılıkta yatırım yapma düşüncesindeler. Hemen hemen her şey halledildi. 100 milyar dolarlık bir hedef vardı, oraya doğru geçişle ilgili çok önemli bir süreçti son zirve. Şu anda toplam dış ticaret hacminde 20 milyar doların altına düştük. Hemen hemen yarı yarıya düştü. Rusya ile Türkiye birbirini tamamlayan iki ülke."

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