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Rus gemisinin enkazında çalışma başlatıldı

Kilyos sahilinden 18 mil açıkta 27 Nisan'da canlı hayvan gemisi Togo bayraklı "Youzarsif" ile çarpıştıktan sonra batan Rus istihbarat gemisi "Liman"ın enkazında çalışma başlatıldı.

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Rus gemisinin enkazında çalışma başlatıldı
Kilyos sahilinden 18 mil açıkta 27 Nisan'da canlı hayvan gemisi Togo bayraklı "Youzarsif" ile çarpıştıktan sonra batan Rus istihbarat gemisi "Liman"ın enkazında çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Rus istihbarat gemisinin enkazında çalışma yapmak üzere Rusya Deniz Kuvvetlerine ait denizaltı araştırma ve kurtarma gemisi 58 metre uzunluğundaki "Seliger" ile açık deniz römorkörü "SB-739", kazanın gerçekleştiği noktaya gönderildi. Her iki gemi, enkazdaki çalışmalarının ardından Sivastopol Limanı'na hareket edecek. Rus Donanması istihbarat gemisi "Liman", Kilyos sahilinden 18 mil açıkta görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle Togo bayraklı canlı hayvan gemisi "Youzarsif" ile çarpışmıştı. "Liman", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türk donanması tarafından mürettebatı kurtarıldıktan 3 saat sonra batmıştı. AA
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Kilyos Sahili
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