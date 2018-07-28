Rus heyet Ankara'da İdlib'i görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya ve Türkiye’nin terörizmi kökten yok etme çabaları ışığında Suriye’deki mevcut durum detaylı biçimde ele alındı. IŞİD ve El Nusra’nın düzenli ateşkes rejim ihlalleri ve çevre bölgelerde sivil halka saldırmaları dikkate alınarak İdlib’deki duruma dikkat çekildi” denildi.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi: “Rusya tarafından Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönmeleri ve bu nedenden dolayı onların güvenliğinin sağlanması için hazırlık eylemlerinin düzenlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Rusya ve Türkiye 30-31 Temmuz’da Soçi’de düzenlenecek 10.Uluslararası Suriye görüşmeleri dahil olmak üzere BM önderliğinde Suriye’de uzun vadeli siyasi çözüm sürecinin ilerlemesine bağlılıklarının altını çizdiler."

HABER MERKEZİ