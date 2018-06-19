Rus medyasında Flaş haber! Türkler yeni Atatürk'ünü buldu

YENİ MESAJ/İSTANBUL

16 yıldır tek başına iş başında olan AK Parti başta olmak üzere CHP ve MHP gibi diğer partiler Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretemiyor.

24 Haziran’da yapılacak genel seçimlere katılan siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyalarındaki açıklamalarına bakıldığında milletin karşısına yine çözümle çıkılmadığı çok net görülüyor. Seçim kampanyalarında hiçbir siyasi, milletin belini büken sorunları nasıl çözeceğine değinmiyor.

Oysa Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın ilk baskısını 2005 yılında yaptığı Milli Ekonomi Modeli tezi, Türkiye’nin ekonomi, sosyal ve toplumsal tüm sorunlarını çözebilecek projeleri barındıran yegâne çözüm olarak Türkiye’nin önünde duruyor.

Türkiye’de tüm sorunları çözecek formülleri içinde barındıran Milli Ekonomi Modeli’nin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş’a karşı büyük bir karartma ve perdeleme faaliyeti yürütülüp, görmezden gelinmeye çalışılsa da başta Rusya olmak üzere tüm dünyada, Prof. Dr. Haydar Baş ve Milli Ekonomi Modeli adeta fırtına gibi esiyor.

Baş Sistemi dünyayı fethediyor

Bugün başta BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) olmak üzere 4 milyardan fazla nüfusa sahip ülkelerde Prof. Dr. Haydar Baş’ın dünyadaki tüketim yanlı tek ekonomi sistemi olan Milli Ekonomi Modeli’nin formüllerinin hayata geçtiği biliniyor. Pek çok internet sitesinde Prof. Dr. Haydar Baş’ın ortaya koyduğu tezlerden ‘Baş Sistemi’ ve ‘Haydarizm’ diye bahsediliyor.

‘Türkler yeni Atatürk’ü buldular’

Rusya’da gazetelerde, dergilerde, akademik yayınlarda ve binlerce internet sitesinde Prof. Dr. Haydar Baş’la ilgili haberler, yazılar ve akademik tebliğler yayınlanıyor.

Rusya’da ünlü isimler Prof. Dr. Haydar Baş’a ve Milli Ekonomi Modeli’ne övgüler dolu yazılar kaleme alıyor. Bunlardan birisi Rusya’nın ünlü İslam âlimi Âmin Ramin. Kendi internet sitesinde Prof. Dr. Haydar Baş’ı anlatarak “Türkler Haydar Baş’ın resimlerini öpüyor” diyen Amin Ramin, “Türkler yeni Atatürk’ü buldular” ifadelerini kullandı. Ramin, Prof. Haydar Baş’ın çalışmalarıyla, yaşantısıyla İslam dininin gerçek sünnetini yaşattığını yazılarında dile getiriyor. (https://im-werden.livejournal.com/62688.html)

FETÖ tehlikesini ilk Prof. Dr. Baş gördü

Rusya’nın ünlü felsefecisi ve Müslüman âlimlerinden Haydar Cemal de kendisine ait internet sitesinde ve çeşitli mecralarda yayınlanan yazılarında Prof. Dr. Haydar Baş’ın çok ileri görüşlü bir İslam alimi ve siyaset adamı olduğuna dikkat çekiyor.

Haydar Cemal, Türkiye’de darbe girişiminde bulunan örgüt lideri Fetullah Gülen’in ABD istihbarat servisi CIA ve Vatikan ile ilişkilerini yıllar önceden ilk olarak Prof. Dr. Haydar Baş’ın bildirdiğini ve açığa çıkardığını yazıyor. (https://geydardzhemal.livejournal.com/79162.html)

Duma konuşması gündem ediliyor

Rusya’da yüzlerce internet sitesinde de Prof. Dr. Haydar Baş’ın biyografisine yer veriliyor ve Milli Ekonomi Modeli’nin tüm dünyada uygulandığı ifade ediliyor. Aynı zamanda 27 Şubat 2013’te Rusya Parlamentosu Duma’da Prof. Dr. Haydar Baş’ın 5 saat boyunca Milli Ekonomi Modeli’nin Ruslara anlattığı gündem ediliyor.

‘https://ru.wikipedia.org/wiki/Баш,_Хайдар’ adlı internet sitesinde büyük bir bilim insanı ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın 1500’ü aşkın sayıda makalesi ve 40’tan fazla sayıda yayınlanmış kitabı olduğu ifade ediliyor.

Rusya’nın Trudros.ru internet sitesinde ise Rusya Komünist Parti yetkilileri Milli Ekonomi Modeli hakkında ve Prof. Dr. Haydar Baş’ın Rusya Parlamentosu – Duma’da 27 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirdiği konuşması çok geniş bir şekilde değerlendiriliyor. (http://www.trudros.ru/index.php/stati/nasha-pozitsiya/item/152-doktor-khajdar-bash-kapitalizmu-kirdyk)

‘Sosyal Devlet devri Prof. Baş’la başladı’

Rusya’nın akademik çevrelerinde saygın olan Trinitas.ru sitesinde Prof. Dr. Haydar Baş’tan kapsamlı bir şekilde bahsediliyor ve Milli Ekonomi Modeli çok yönlü bir şekilde inceleniyor.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın modelde daha önce kimsenin ifade etmediği orijinal tespitlerde bulunduğuna dikkat çekilen yazıda ‘İslam Sosyal Devlet’ devrinin Prof. Dr. Baş tarafından başlatıldığı ifade ediliyor.

(http://www.trinitas.ru/rus/doc/0230/003a/02301027.htm). Yine mixed.ru haber sitesinde ‘Rusya – yeni misyon’ isimli makalede Prof. Dr. Haydar Baş’ın Rusya’nın ekonomi politikaları ve Putin’in siyaseti üzerindeki etkisi hakkında çeşitli fikirlere geniş bir şekilde yer veriliyor.

(http://mixednews.ru/archives/42119). Rusya Komünist Partisi yetkililerinin yazılarına yer veren newsland.com adlı haber sitesindeki ‘Kapitalizmin sonu’ başlıklı makalede Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’yle dünyaya yeni bir ekonomi sistemini getirdiği anlatılıyor.

Newtimes.az adlı internet sitesinde ise Amerikan Doları ve Euro gibi konvertible paralarla dünya ekonomisinin nasıl sömürüldüğü Milli Ekonomi Modeli’nden alıntılanan bölümlerle kapsamlı bir şekilde ortaya konuluyor.