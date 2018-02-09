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Rus pilot ülkesinde kahraman oldu

Rusya İçişleri Bakanlığı Voronej Bölge İdaresi, Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen Rus Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov'un önceki gün gerçekleştirilen cenaze törenine 30 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu

09 Şubat 2018 Cuma 17:53
Rus pilot ülkesinde kahraman oldu

Rusya İçişleri Bakanlığı Voronej Bölge İdaresi'nden yapılan açıklamada "Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi, güvenlik güçleri temsilcileri, rahipler, Filipov'un yakınları ve okul arkadaşları dahil 30 bin kişi cenazeye katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Voronej Bölge İdaresi Başkanı Aleksandr Gusev ve Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev törende anma konuşması yaptı. Filipov, uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlamış ve yerde militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçurmuştu.
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 09.02.2018 17:59
Anahtar Kelimeler:
TörenCenazeSu-25 UçakIdlibSuriyeRusya İçişleri Bakanlığı Voronej Bölge İdaresi
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