Rus pilot ülkesinde kahraman oldu

Rusya İçişleri Bakanlığı Voronej Bölge İdaresi'nden yapılan açıklamada "Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi, güvenlik güçleri temsilcileri, rahipler, Filipov'un yakınları ve okul arkadaşları dahil 30 bin kişi cenazeye katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Voronej Bölge İdaresi Başkanı Aleksandr Gusev ve Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev törende anma konuşması yaptı. Filipov, uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlamış ve yerde militanlara esir düşmemek için kendini havaya uçurmuştu.

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