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Rus vekilden ilginç referandum yorumu!

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçev, "Referandum sonucunun Erdoğan'ın kendisini cesaretlendirdiğini sanmıyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ince bir buz tabakası üzerinde hareket etmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

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Rus vekilden ilginç referandum yorumu!

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye'de anayasa değişikliği sonucunun çıktığı referanduma ilişkin olarak "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ince bir buz tabakası üzerinde hareket etmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

Kosaçev Facebook üzerinden yaptığı bir açıklamada, "Referandum sonucunun Erdoğan'ın kendisini cesaretlendirdiğini sanmıyorum. Zira 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki fark çok az. Cumhurbaşkanın kolları tamamen özgür değil ve deyim yerindeyse ince bir buz tabakası üzerinde hareket etmesi gerekecek" dedi. Kosaçev, "O (Erdoğan), bunun nasıl yapılacağını biliyor fakat Avrupa'ya meyilli Türkler ve parlamenter sistemin destekçileri arasındaki muhalefet artacak" diye ekledi. "Erdoğan, görünüşe göre, kişisel iktidarını güçlendirmek istemesinin yanı sıra Avrupa ile bütünleşme yolundan da vazgeçmek istiyormuş gibi görünüyor" diye devam eden Kosaçev'e göre, 'Erdoğan, muhalefete rağmen kararlı bir biçimde davranmaya devam edecek.'

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