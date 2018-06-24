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Ruslar da oy kullandı!

Antalya'da ikamet eden yerleşik Ruslar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti

24 Haziran 2018 Pazar 16:59
Ruslar da oy kullandı!

Antalya'da ikamet eden yerleşik Ruslar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Kent merkezi ve ilçelerinde ikamet eden ve Türk vatandaşlığı bulunan Ruslar, aileleriyle okullara giderek oylarını kullandı. 

Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver İlkokulu'nda kızıyla oy kullanan Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Antalya merkez ve ilçelerinde 120 bin civarında Rus vatandaşının olduğunu söyledi. Yaklaşık 40 bin Rus'un Türk vatandaşlığına geçtiğini vurgulayan Balcı, "Antalya'da bugün yaklaşık 40 bin Rus vatandaşı oylarını kullanacak. Ben de oyumu kullandım. 2009'dan bu yana Türkiye'de oy kullanıyorum" dedi.

Balcı, şöyle konuştu: "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'de mutluyuz, huzurluyuz. Çocuklarım burada doğdu, burada yaşıyor ve okuyor. Antalya'da yaşamaktan çok mutluyuz, iklimi ve insanları çok güzel. Ruslar burada huzur içinde yaşıyorlar. Rusların sayısı her sene artıyor. Rus-Türk evlilikleri artıyor."
 

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Rus
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