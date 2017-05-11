Rusya-ABD ve PYD'nin stratejik ortaklığı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD/YPG'ye ağır silah verme kararına imza atması Türkiye'de tepkiyle karşılanmış olsa da geri adım atılması pek olası görünmüyor.

Çünkü Trump'ın imzasının zaten uzun bir süredir devam eden ABD ile PYD/YPG arasındaki silah ve diğer destekleri kapsayan ilişkinin sadece resmiyete kavuşması olduğu ortaya çıktı.

Suriye'nin Kamışlı kentinde bir medya kuruluşuna açıklamalarda bulunan YPG'nin kadın militanlardan oluşan kolu olan YPJ'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah, "Her zaman koalisyon güçleri ile ilişkimiz oldu, işbirliği içindeydik. Yaklaşık 3 senedir havadan ve karadan bu mücadeleyi beraber yürütüyoruz. Koalisyon güçlerinin bize sağladığı bütün imkanlarda ABD'nin de payı vardı" itirafında bulundu.

Abdullah, "ABD'nin ağır silah vermesi geç kalmış ama yerinde bir karardı. Bugüne kadar ABD ile beraber meydan savaşı verdik. Onlar da gördü ki, IŞİD'in iradesini kırabilecek tek güç, elini uzattığı her yeri alan yegane güç biziz" dedi.

'Rusya ile ABD aynı fikirde'

Çoğunluğunu PKK'ya bağlı PYD/YPG'li militanların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Nasır Hacı Mansur da itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. "Ağır silah verilmesi Suriye'de yegane gücün, YPG ve YPJ olduğunu konusunda ABD ve Koalisyon güçlerinin kabul ettiğini gösteriyor" diyen DSG komutanı Mansur, "Hatta Rusya da bu kanaata varmıştır. Artık dünya güçleri bizim IŞİD ile savaşın öncülüğünü yaptığımızı gördü" ifadesini kullandı.

"ABD'nin silah göndermesini uzun zamandır beklediklerini, kararın geciktiğini" söyleyen Mansur, "Bu kararın alınması bizi yeni bir dönemece sokacak" dedi.

ABD'nin uzun zamandır kendilerine silah gönderdiğini söyleyen Nasır Hacı Mansur, ABD'yle ilişkilerinin artık stratejik ilişkiye dönüşeceğini ifade ederek şöyle konuştu: "ABD'nin SDG ve YPG ile ilişkisi resmileşecek, daha net ve açık bir dönem başlıyor. Eskiden her ne kadar ilişkiler olsaydı da, silah gönderiliyor olsaydı da resmi değildi. Böylece teknik ilişkilerimiz stratejik ilişkiye dönecek.”

Suriye sınırında Rus bayrağı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde Türkiye sınırına sıfır noktada bulunan PYD kontrolündeki bölgeye, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG tarafından hem YPG hem de Rus bayrağı dikildi.

Türkiye'den çıplak gözle görülen Rus bayrağı nedeniyle sınır birlikleri alarma geçti. Sınır hattında geniş güvenlik önlemleri alınırken, PYD kontrolündeki sınır bölgelerine duvar örüldüğü gözlendi.

AHMET SAFA TERZİ