Suriye krizinde artık müttefik gibi davranan ABD ve Rusya'dan cesaret alan terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG, halihazırda 60 bin kişilik düzenli ordunun 2017 yılı sonunda 100 bin kişiye ulaşacağını açıkladı. Ortadoğu Uzmanı Joshua Landis ise ABD’nin Rakka operasyonundan sonra Suriye’de PYD-YPG'ye bağımsız bir devlet kurduracağını açıkladı.

Hedef 100 bin kişilik düzenli ordu

Şu ana kadar sahada 60 bin civarında militanı olduğu ifade edilen PYD-YPG'nin bu sayıyı önümüzdeki süreçte 100 bine çıkarmayı planladığı açıklandı.

Terör örgütü YPG sözcüsü Redur Xelil'in Reuters'a yaptığı açıklamada, "YPG'yi iyi organize olmuş bir orduya sahip olmasını sağlamak için ciddi bir motivasyon içerisindeyiz" dedi.

2017 yılı başından bu yana her biri 300 savaşçıdan oluşan 10 yeni tabur kurduklarını söyleyen Xelil, bu yılın ikinci yarısına kadar 100 bin savaşçıya ulaşmak istediklerini belirtti.

YPG Sözcüsü "Savaşın farklı taktikleriyle iyi eğitilmiş disiplinli ve birbirine bağlı bir askeri güç, bizi korumak ve varlığımızı, haysiyeti hak eden büyük bir ulus olarak teyit etmek için gerçek garantidir" ifadelerini de kullandı.

Rusya Afrin'de terörist eğitecek!

ABD'nin yanı sıra Rusya da Suriye'de kendi çıkarları doğrultusunda terör örgütü PYD-YPG'yi destekliyor. Rusya askerleri Hatay sınırındaki Afrin bölgesine yerleşiyor. Yerel basın Rus ordusuna ait askerlerin zırhlı araçlar eşliğinde Afrin'e girişlerinin görüntülerini yayınladı.



Peki Rusya Türkiye sınırındaki Afrin'de ne yapacak?

Bu konuda ülkemiz açısından endişe verici açıklamalar ardı ardına geliyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG-PYD'nin sözcüsü, Rusya'nın Afrin'de askeri üs kuracağını ve bu konuda 19 Mart Pazar günü anlaşma yapıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre Rusya burada terör örgütü PKK/PYD militanlarını sözde "teröre" karşı eğitecek. Rusya Savunma Bakanlığı ise bölgede yeni bir üs kurma planlarının olmadığını açıkladı.

Açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi Gözlem Merkezi’ne ait bir biriminin "ihlalleri önlemek amacıyla" Afrin yakınlarında PYD/PKK ile Özgür Suriye Ordusu'nun temas hattına konuşlandırıldığı belirtildi.