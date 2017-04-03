Rusya'da çifte patlama

YENİ MESAJ/MOSKOVA

Moskova'nın ardından Rusya'nın en önemli kenti St. Petersburg'da Devlet Başkanı Putin'in kentte bulunduğu sırada metroda seri bombalı eylemler gerçekleştirildi.

Metrodaki ilk patlama saat 15.11’de 'Sennaya Meydanı' istasyonunda yaşandı. Bu patlamadan kısa bir süre sonra Teknoloji Enstitüsü istasyonunda da patlama meydana geldi. Rus haber ajansı TASS, St. Petersburg metrosundaki patlamalarda 10'dan fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Sennaya Meydanı" istasyonundaki patlamanın nedeninin tren vagonuna yerleştirilen parça tesirli bomba olduğu belirtildi. Bu arada Çernaya Reçka istasyonunda da şüpheli paket bulundu.

Putin: terör ihtimali…

Putin, St. Petersburg metrosundaki patlamalarla ilgili terör saldırısının ihtimaller arasında olduğunu söyledi. Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanından rapor alan Putin, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Rus gazetesi Pravda'ya konuşan görgü tanıkları ise ‘patlamanın terör eylemi olduğunu ve muhtemelen el bombası'nın patlatıldığını söylediler.

Bir görgü tanığı şunları söyledi: "İnsanlar kan içinde yatıyordu. Bazılarının saçları yanmıştı. Vagonlardan duman geliyordu."

Patlamadan sonra St. Petersburg metrosunun 7 istasyonu ulaşıma kapatıldı. Bu arada St. Petersburg Vali Yardımcısı Igor Albin, durumun vahim olduğunu ifade etti.

2009’da 27 kişi öldü

Rusya'da 2009'da başkent Moskova ile St.Petersburg kenti arasında çalışan hızlı trene düzenlenen bombalı saldırıda 27 kişi yaşamını yitirmiş ve 130 kişi yaralanmıştı.