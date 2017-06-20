Rusya'dan ABD'ye 'geçersen vururum' ikazı!

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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun üyelerinden Avustralya, Rusya'nın ABD'nin Suriye savaş uçağını düşürmesinin akabinde Pazartesi günü yaptığı "Fırat'ın batısına geçeni vururum" uyarısı sonrası Suriye'deki hava operasyonlarını askıya aldı. Avustralya ordusu sözcüsü, "Avustralya Savunma Birlikleri tedbir amaçlı olarak Suriye'deki hava operasyonlarını geçici olarak durdurmuştur" dedi.

Sözcü, koalisyon üyesi olarak Irak'taki faaliyetlerini ise sürdüreceklerini söyledi. Avustralya, ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun üyesi olarak Irak'ta başlattığı hava faaliyetlerini, 2015'te Suriye'ye ye de taşımıştı. Avustralya'nın Orta Doğu'da 780 askeri bulunuyor.

ABD Suriye uçağını düşürünce...

ABD savaş uçağı, geçtiğimiz Pazar günü Rakka yakınlarında yüzde 90'ının PYD/YPG'nin teşkil ettiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG kontrolündeki Cedin köyü yakınlarında Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmüştü.

Uçak düşürülmeden yaklaşık 2 saat önce ABD, Suriye ordusuna bağlı güçlerin Cedin yakınlarında SDG güçlerine saldırdığını ve saldırıda yaralananlar olduğunu açıklamıştı.

Fırat'ın batısı Rusya'nın da kırmızı çizgisi

Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de Rus hava kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda uçan her uçağın ya da insansız hava aracının hedef alınacağı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Nehri'nin batısına geçen ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının ve insansız hava araçlarının Rusya'ya ait yer ve hava savunma sistemleri tarafından takip edileceği belirtilmişti. Türkiye de ABD'nin ağır silahlar vererek desteklediği PYD/YPG'nin Fırat'ın batısına geçmesini 'kırmızı çizgi' ilan etmişti.

Böylece Ankara ve Moskova, son gelişmelerle birlikte ortak bir 'kırmızı çizgi'de buluşmuş oldu. Bu arada daha önce PYD/YPG'yi Fırat’ın batsında yer alan Afrin kantonunda destekleyen Rusya'nın son gelişmelerden sonra bu desteğini geri çekeceği ya da en azından azaltacağı sanılıyor.

Astana süreci yeniden başlıyor

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve bu ülkede tek taraflı adımlar atmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Lavrov, Moskova'da yaptığı açıklamada, ayrıca Suriye'de iç savaşın son bulmasına yönelik yeni barış görüşmelerinin de 10 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacağını açıkladı. Astana süreci Türkiye-Rusya-İran ortaklaşa yürütüyor.