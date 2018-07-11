Rusya'dan ABD'ye 'ihlal' suçlaması

İngiliz, Alman, Rus ve ABD'li diplomatlardan Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'a mektup geldi. Mektupta "Tehlikeli nükleer sürüklenişi durdurabilirsiniz" denildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "ABD'nin, Avrupa'ya gönderdiği füze savunma sistemi içerisinde yer alan ve Tomahawk kruz füzelerinin fırlatılması için kullanılabilecek MK-41 rampası konuşlandırarak INF'yi doğrudan ihlal ettiğini birçok kez söyledik.

Bu füzelerin etki alanı, Rusya topraklarının Avrupa'da kalan kısmının tamamını kapsıyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2007'deki Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD ve diğer Avrupa ülkelerine Rusya'nın çıkarlarına saygı duymaya ve eşitlik ilkesine bağlı ilişkiler yürütülmesi çağrısı yaptığını, ancak bu çağrıya pek kulak asılmadığını ekledi.

İhlalin ABD tarafından yapılmasına rağmen Rusya'nın suçlandığını belirten Şoygu "ABD şimdilerde INF'den çekilmeye hazırlanıyor. Bunun nedeni olarak da Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği iddiasını gösteriyor. Ancak bu gerçek değil, sadece bir iddia" dedi. Şoygu, ABD'nin yeni-sömürgecilik yaptığını, bunun örneklerinin Irak ve Libya'da görüldüğünü söyledi.

Şoygu "ABD'nin Irak ve Libya'da uyguladığı şey yeni-sömürgecilik stratejisi. Bu çerçevede meşru hükümetleri zayıflatacak her türlü, hatta en barbarca ideolojileri bile destekleniyor" dedi. Şoygu, ABD'nin kitle imha silahlarıyla saldırı yapıldığı yönünde mizansenler veya insani felaketleri kullandığını ve bu yolla oluşturulan kontrollü kaosla ABD ekonomisine kazanç sağlandığını ekledi. Şoygu, eşitlik ilkesine ve ortak çıkarlara dayalı ilişkilerden yana olan Rusya'nın ABD'nin başka ülkelerdeki meşru hükümetleri zayıflatmaya yönelik bu stratejisine her zaman karşı koyacağını da söyledi. DIŞ HABERLER

