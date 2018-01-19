Rusya'dan 'Afrin' operasyonuna yeşil ışık

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Perşembe günü öğle saatlerinde Moskova'ya uçmuştu.

Akar ve Fidan, aynı gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü. Görüşmelerde bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alındı.

Ana konu ise Türkiye'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye karşı operasyon düzenlemek istediği Afrin'di...

PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu 3 kantondan biri olan Afrin'de 300 kadar Rus askeri bulunuyor. Rusya, diğer kantonlarda varlık gösteremiyor.

Cizre ve Kobani olarak adlandırılan iki kanton ABD'nin güdümünde ve denetiminde. Bir bakıma Rusya ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde kanton mücadelesi de yaşanıyor. Gelen bilgilere göre Rusya, nüfusunun yarısını Arapların teşkil ettiği Afrin kantonunu bu nedenle terketmek istemiyor.

Bunun üzerine Türk ve Rus heyetleri Moskova'da her iki ülkenin duruşunu ve çıkarlarını garanti altına alacak ortak bir formül üzerinde saatlerce çalıştı ve beklenen uzlaşma dün geldi. Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik muhtemel harekatı için geri sayım sürerken, Rusya askeri polisini bölgeden çıkarmaya başladı.

Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askeri polisi bölgeden gruplar halinde ayrıldı. Afrin’den çıkan onlarca Rus askeri polisi, Beşşar Esad yönetiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı. Rus askeri polisinin bir kısmı akşam saatlerinde Afrin’de bulunuyordu.

Canikli: Operasyon olacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dün katıldığı bir TV programında, "Böyle bir operasyonda Suriye hava sahasını kullanabilecek miyiz? Bu konuda Rusların mutabakatı var mı?" sorusu üzerine "Elbette bu harekâtın sorunsuz yürütülmesi noktasında oradaki ülkelerin, devletlerin, yani ağırlığı olan, arazide olan, şu anda belli bir hakimiyeti olan ülkelerin kaanatleri, görüşleri, düşünceleri, tavırları, politikaları son derece önemli" dedi.

"Moskova ile temaslar devam edecek sonucu çıkarabilir miyiz?" sorusuna Canikli, "Elbette devam edecek. Arazide olan bütün ülkelerle devam edecek. Ediyor, etmesi de gerekiyor" karşılığını verdi.

Canikli, programın başlarında ise "Bizim söylediğimiz şudur; bu harekât yapılacak. Terör örgütleri oradan temizlenecek. Diğerleri detaydır. Diğerleri gelişmelere göre, arazinin olgunlaşmasından sonra atılacak adımlardır. Onun zamanı, en uygun zaman seçilmeye çalışılıyor. Yarın olabilir, akşam olabilir" dedi.

Harekâtın zamanı konusunda bir şey söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Canikli, "Ama şunu söylemek ve altını çizmekte fayda var. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatların varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok" ifadesini kullandı.

ABD'den operasyona takoz

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapıp yapmayacağını bilmediklerini belirterek "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkesin gözü DEAŞ'ta olmalı" dedi.

Oysa Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, 16 Ocak'ta, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok" açıklamasını yapmıştı. Milli Savunma Bakanı Canikli, Nauert'in bu açıklamasına ilişkin, "Boş ve anlamsız bir değerlendirme. Bir defa DEAŞ bitti. Aslında şu ifade bile DEAŞ'ın, Amerika tarafından özellikle Suriye'de, belli bölgelerde nüfuzunu oluşturması, kurması, orada hakim olmak için araç olarak kullandığının bir yansıması" dedi.

Uzaktan vuruş başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini topçu atışlarıyla vurdu. Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 10 atış yapıldı.

Böylece terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği bildirildi. Bu arada Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensupları da, Türkiye sınırında yer alan Suriye'nin Azez ilçesinde iki hastaneye top ateşi açtı. Saldırıda 12 kişi yaralandı.

Bu arada Suriyeli muhalifler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PYD/PKK’nın işgalindeki Afrin bölgesine gerçekleştireceği harekat için elleri tetikte bekliyor.