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Rusya'dan alternatif para mesajı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, baskı aracı olarak ABD dolarının kullanımının yeni küresel para biriminin oluşmasına yol açacağını söyledi

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:20
Rusya'dan alternatif para mesajı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, ABD doları kullanımına yönelik baskının uluslararası ödemelerde doların reddiyle sonuçlanacağını ifade etti.

Doların 'dünya para birimi' statüsünü 1944'te kazandığını belirten Aksakov, o dönemde dolar sabit kalırken birçok ülkenin ulusal para biriminin değer kaybettiğini söyledi. Aksakov, bunun da dolar cinsinden daha fazla ödeme yapılmasına yol açtığını, böylece doların uluslararası işlemlerde etkin olmaya başladığını dile getirdi.

Yeni para birimi yolda

Aksakov, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinin kendi aralarında ödemeler için yeni para birimi ihtimalini görüştüklerini kaydetti. BRICS'e özel para birimi yaratmanın iyi bir olasılık olduğuna işaret eden Aksakov, BRICS üyesi ülkelerin dünya nüfusunun yarısını ve dünya endüstrisinin yüzde 30'unu oluşturduğuna dikkat çekti. Aksakov, "Alternatif bir dünya para birimi yaratma süreci 5 yıl içinde tamamlanabilir. Bu Washington'a bağlı.

ABD, doların kullanımı için daha fazla baskı uygularsa, diğer ülkeler de ödemelerin dolar olarak yapılmasına daha fazla karşı çıkar" ifadesini kullandı. Şimdiden bile çok sayıda ülkenin doları reddetmeye başladığını vurgulayan Aksakov, Çin'in petrol alım satımlarında dolar yerine yuan kullanmaya başladığını, Türkiye'nin altın rezervlerini ABD'den çektiğini ve Rusya'nın ABD varlıklarına yatırımını azalttığını belirtti.

Baskı aracı olarak ABD dolarının kullanımının yeni küresel para biriminin oluşmasına yol açacağını ifade eden Aksakov, "Ne zaman (dolara) alternatif yeni bir dünya para birimi ortaya çıkarsa, dolar önemini kaybedecektir. Böylece ABD'nin dünya üzerindeki etkisi de yok olacaktır" dedi.
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