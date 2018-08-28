Rusya'dan bir ilk! İdlib'de fırtına kopmak üzere

İç savaşın sekizinci yılına girdiği Suriye'de, düğüm Türkiye sınırındaki İdlib'de çözülecek. Ülkenin neredeyse tamamında kontrolü sağlayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerin elindeki son vilayet olan İdlib'e operasyona hazırlanıyor.

Suriye ordu güçleriyle birlikte cephede yer alan İran da İdlib operasyonunun yakında başlayacağını duyurdu. 200'den fazla otobüsün taşıdığı askerlerin İdlib sınırına doğru ilerlediğini aktaran İran medyası, konvoyda tanklar ve zırhlı araçların da yer aldığını açıkladı.

Hama'daki havaalanında da askeri hareketlilik var, savaş uçakları ve helikopterler üsse konuşlandırıldı.

Rusya'dan en büyük askeri yığınak

Eylül 2015'te iç savaşa Beşar Esad'ın yanında dahil olan Rusya ise, Akdeniz'i savaş gemileriyle doldurdu.

Rus Izvestia gazetesi, donanmanın 2015 Eylül'den bu yana en büyük gücünü Akdeniz'e yolladığını duyurdu. Gazeteye göre, görev gücünde çoğu 'Kalibr' isimli güdümlü füzeleri taşıyan 10 gemi ve 2 denizaltı yer alıyor.

Çok sayıda geminin daha bu güce ekleneceği de haberde yer alıyor. Izvestia, deniz gücünün İdlib'e düzenlenecek operasyona da katılabileceğini ifade etti. Rusya ve İran'la birlikte İdlib'te çatışmasızlık bölgesi kuran Türkiye ise, askeri bir çözümün felakete yol açacağını belirtiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bazı radikal grupları etkisiz hale getirmek için tüm İdlib'e saldırmak, yine yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmak demektir ve 3.5 milyon insanın tekrar evini terk etmesi demektir. Bu tam bir felaket olur, insani dram olur. Astana ruhunu ortadan kaldırır" ifadelerini kullanmıştı.