Rusya'dan domatese şartlı izin

Rusya hükümeti Türkiye'den alınması yasak olan tarım ürünlerine yönelik yasağı kaldırdı. Domatese yönelik yasak ise devam ediyor. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Türkiye'den tarım ürünü alımına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören hükümet kararını imzaladı.

Rusya hükümetinin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre, Türkiye'den salatalık, elma, armut, üzüm, çilek ile tavuk ve hindi ürünlerinin alımına yönelik yasak resmen kalkmış oldu. Bunların yanı sıra hükümet kararı ile Türk şirketlerinin Rusya'da inşaat çalışmaları yapmalarına ilişkin kısıtlamalar da kaldırıldı.

Ülkelerin birbirlerine uyguladığı kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik siyasi karar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı.

Domateste son durum

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, domates suyu, sos gibi işlenmiş ürünler için Kasım 2017- Nisan 2018 arasında Türkiye’den domates sevkiyatının yapılmasına izin verilebileceğini söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2017) konuşan Dvorkoviç, domateslerin Rus pazarında işlenmesi için kasım-nisan döneminde Türkiye’den domates ithalatının yapılabileceğini belirtti.

Dvorkoviç şunları söyledi: "Öncelikle, Türk domatesleri Rus pazarında mevcut. Tahminlerimize göre, yüzde 20'lik kısmı başka ülkeler üzerinden sevk ediliyor. Bunu görüyoruz ve bu konuyu Türkiye ile ilişkilerimizde ciddi bir şekilde ele almıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor, yani yasal sevkiyatlar var. Domatesleri sos, domates suyu gibi ürünlerin üretiminde kullanan firmalar için ürünün ucuz olması önemli. Bu yıl belirli dönemlerde Rus üreticilere zarar vermeden sevkiyatları nasıl gerçekleştirebileceğimizi inceliyoruz."

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'nın (Rosselhoznadzor) Türk şirketlere yönelik denetimlerini sürdüreceğini ve kademeli olarak kaldırılacağını söyleyen Dvorkoviç, şunları kaydetti: "Yalnızca domates ve Rosselhoznadzor kararı doğrultusunda getirilen yasaklar kaldı. Rosselhoznadzor Türk şirketlerini denetlemeye devam edecek ve kademeli olarak bu şirketlerin ürünlerinin Rusya pazarına girmesine izin verecek."