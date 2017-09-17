Rusya'dan flaş açıklama! boşuna heveslenmeyin...

National Interest (NI) dergisinde yayınlanan bir makalede de, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşmasının, NATO'ya modern Rus hava savunma sistemleri teknolojisini 'hediye edeceği' ve İttifak'ın bu sayede sistemlere karşı etkili bir 'panzehir' geliştirebileceği ifade edildi.

Rus gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlayan Rus ‘Arsenal Oteçestva’ dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy, yapılan yorumların laf kalabalığı olduğunu kaydetti. Murahovskiy, ihraç edilen sistemlerin muharebe özellikleri bakımından Rus ordusunun envanterinde bulunan sistemlerin gerisinde olduğunu ve devlet sırrı olarak korunan en yeni teknolojileri içermediğini vurguladı.

Murahovskiy, "İhraç edilen sistemlerin teknik pasaportu, Rusya Savunma Bakanlığı ve Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi'nin kontrolü altında. Bakanlığın izni olmadan, hiçbir sistem Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit edecek bir konfigürasyonla ihraç edilmeyecek. S-400'ler de buna dahil" dedi.

İhraç edilen S-400'lerde bazı özelliklerin yer almadığını da anımsatan Rus uzman, "S-400'ler buna rağmen muharebe potansiyellerini koruyor. Türkiye, dünyanın en gelişmiş savunma sistemlerinden birine sahip olacak ve hava sahasını güvence altına alacak" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ