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Rusya'dan flaş açıklama! Teröristler saldırı hazırlığında

2011'den bu yana terörle mücadele veren Suriye'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütleri Suriye ordusu karşısında mevzi kaybetmeye devam ediyor. İdlip şehrine sığınan binlerce teröristin sivil göçü adı altında Türkiye'ye gelmesinden endişe ediliyor. Suriye Lideri Beşar Esad ise bayram mesajında zafer sözü verdi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:48
Rusya'dan flaş açıklama! Teröristler saldırı hazırlığında

2011'deki iç isyanlar ve dış destekli terör eylemleri sebebi ile Şam çevresine kadar çekilen Suriye ordusu son yıllarda ülkenin büyük bir kısmında kontrolü ele aldı.

Sürekli mevzi kaybeden terör örgütleri yeni bir strateji izliyor.

Rusya: Terörist gruplar saldırı hazırlığı yapıyor

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi terörist grupların hükümet güçlerine karşı saldırı için hazırlıklar yaptıklarını ve politik çözüm için her türlü diyaloğu reddettiklerini duyurdu.

Suriye'deki en kritik bölge ise İdlip.

İdlip'ten Türkiye'ye 250 bin kişi göç edebilir

İç kesimlerde kan kaybeden çeşitli terör örgütlerinin üyeleri İdlip'e sığındı.

Hatay'a komşu olan bu şehirde 40 bin kadar terörist ve 200 bin kadar sivil var.

Suriye ordusu ve Rus hava kuvvetlerinin İdlip'e olası bir operasyonunda buradaki siviller ve teröristlerin Türkiye'ye göç etmesinden endişe ediliyor.

Türkiye bu kapsamda olası göçü Suriye sınırları içinde tutmak için girişimlerde bulunuyor.

Öte yandan Suriye'nin teröristlerden temizlenen bölgelerinde bayram heyecanı yaşanıyor.

Beşar Esad'dan zafer sözü

Cumhurbaşkanı Beşar Esad bayramı namazını başkent Şam’ın Ravda Camiinde kıldı.

Namazı kıldıran Şam Çevre Kent Vakıflar Başkanı Şeyh Şahrur hutbede “Sayın Cumhurbaşkanım! Vatan gemisini hikmet, dehalık ve iman ile güvenli limana ulaştırdınız. Allah’ın bereketi ile yürüyünüz; halk sizinledir, Suriye’yi görkemli bir geleceğe doğru el ele yeniden yapılandıracak ve kalkındıracağız” dedi.

Namaz sonrası cemaatle sohbet eden Esad bir kez daha zafer sözü verdi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeTerörIdlibTürkiyeMülteci
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