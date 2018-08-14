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Rusya'dan milli para vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Milli paralarla ticaret birkaç senedir önümüzdeki hedeflerimizden biri" dedi

14 Ağustos 2018 Salı 16:33
Rusya'dan milli para vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında geldiği Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, doların nüfuzunun eninde sonunda azalacağı ve birçok ülkenin dolardan vazgeçmeye başlayacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Milli paralarla ticaret birkaç senedir önümüzdeki hedeflerimizden biri" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin olarak, "Dolardan kaçma eğilimini şimdiden görmeye başladık. Bu, ABD'nin ve ABD'nin parasının, doların itibarını da zedeliyor. ABD'nin bir an önce bu hatalı politikalarından vazgeçmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Vize konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya'yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

İdlib'te neler oluyor?

Lavrov, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin İdlib'de operasyon düzenleyeceğine yönelik haberlere ilişkin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin diğer tüm bölgeler gibi belli şartlarla oluşturulduğuna dikkati çekti. Bu şartlardan birinin ateşkes rejiminin teröristleri kapsamaması olduğunun altını çizen Lavrov, "Özellikle Nusra Cephesi tarafından Suriye ordusu çeşitli saldırılara maruz kalıyor. İnsansız hava araçları ve Rus Hımeymim hava üssü de bunlara maruz kalıyor.

Bu tarz birçok harekete başvuruyorlar. Terörist olarak kalmak istemeyen silahlı gruplar, teröristlerden kendilerini ayırmalı" dedi. İdlib bölgesinde 3 milyondan fazla sivilin yaşadığının söylendiğini belirten Çavuşoğlu, "Terörist var diye tüm İdlib'i bombalamak, hastaneleri, okulları bombalamak, sivilleri bombalamak, öldürmek bir katliam olur ve ciddi bir kriz yaratır" şeklinde konuştu.

ABD'nin hedefi Astana süreci

Lavrov, ABD'nin Rusya, Türkiye ve İran'a yönelik yaptırımlarına karşı ülkesinin alacağı pozisyonun sorulması üzerine, yaptırım uygulanan ülkelerin Astana sürecinin katılımcı ülkeleri olduğuna dikkati çekti. Bakan Lavrov, "(Batı ve ABD) Astana sürecinin somut neticeler elde etmesini engellemek istiyorlar. Barışçıl olmayan bir format diye dünyaya telkin etmeye çalışıyorlar" dedi.
HABER MERKEZİ

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