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Rusya'dan şok açıklama! Avrupa'nın başı dertte

Suriye ve Irak'ı kaosa sürüklemek için vatandaşlarının bu ülkelerde DEAŞ ve diğer terör örgütü saflarında savaşmasının önünü açan Batılı ülkelerin başı geri dönen teröristlerle büyük dertte. Rusya merkezli bir araştırma kuruluşu 3 binden fazla teröristin Avrupa'ya gideceğini açıkladı.

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Rusya'dan şok açıklama! Avrupa'nın başı dertte

YENİ MESAJ/ANALİZ-HABER

İspanya’nın Barselona kentindeki 14 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı kanlı saldırı Avrupa için ne ilk ne de son.

Çünkü daha önce DEAŞ başta olmak üzere bizzat batılı ülkelerin istihbarat servislerince kurulmuş olan terör örgütlerinin saflarında çatışmış, sonra da ülkesine dönmüş binlerce terörist Avrupa sokaklarında rahat rahat dolaşıyor.

Tehlike bununla da sınırlı değil. Suriye ve Irak’ta köşeye sıkışan teröristler bir yolunu bulup ülkelerine dönmenin çaresini arıyorlar. Geldikleri ülkeleri dönme niyetinde olan Avrupalı teröristlerin sayısının binlerce olduğu iddia ediliyor. Bütün bu gerçekler Avrupa’nın başının büyük dertte olduğunu gösteriyor.

5 bin terörist Avrupalı

Yapılan araştırmalar da teröristlerin artık geldikleri ülkelere dönme eğiliminde olduklarını ortaya koyuyor. Rusya merkezli araştırma kuruluşu Ran, Suriye ve Irak’taki teröristlerin yanında savaşmak için ülkelerini terk eden Avrupalı teröristlerin artık kendi vatanlarına geri dönme mecburiyetinde kaldıklarını ve bununla da DEAŞ terör örgütünün yenilgisinin her geçen gün daha da güçlendiğini bildirdi.

Ran adlı kuruluş, şimdiye kadar Avrupa vatandaşı teröristlerden en az üçte birinin kendi ülkelerine kesin dönüş yaptıklarını açıkladı.

Araştırmaya göre Avrupa ülkelerine dönüş yapan teröristlerin büyük bir kısmı polis denetiminde. Ama bazı teröristlerin ise polis kontrolünden kendilerini kurtarmayı başardıkları da paylaşılan bilgiler arasında.

Avrupa ülkelerinde bugüne kadar yaşanan terör saldırılarının faili olan teröristlerin çoğunluğunun poliste kaydı olmasına rağmen bu saldırıları gerçekleştirebildikleri düşünüldüğünde Avrupa’ya yönelen tehlikenin büyüklüğü daha iyi anlaşılabiliyor. Eldeki raporlar, 2011 ila 2016 yılları arasında dünyanın 120 ülkesinden 42 bin teröristin terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Irak ve Suriye’nin yolunu tuttuğunu, bunlardan 5 binden fazlasının Avrupalı olduğunu gösteriyor.

Tahminlere göre söz konusu teröristlerin şimdiye kadar yüzde 15 ila yüzde 20'si öldürüldü. Yüzde 30 ila yüzde 35'i ise ülkelerine geri döndü ve yaklaşık yüzde 50'si de hala Suriye ve Irak'ta bulunuyor. Teröristlerin daha çok Belçika, Fransa, Almanya, Britanya,  Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'ten olduğu da veriler arasında.

Geri döneceklerini hesaba katmadılar

El Kaide, DEAŞ, El Nusra gibi terör örgütlerinin ortaya çıkışında Batılı ülkelerin istihbarat servislerinin rolü büyük. Suriye ve Irak gibi hedeflerindeki ülkeleri istedikleri şekle sokabilmek için terör örgütlerini taşeron olarak kullanmak Batılı ülkeler için hem çok kolay hem de çok ucuz. Taşeron terör örgütlerinin Batılı ülkeler için faydası bununla da sınırlı değil.

Avrupa ülkelerinde topluma uyumda sorun yaşayan çoğu göçmen kökenli gençlerin Suriye ve Irak’a gitmesine göz yumuldu. Plan bu teröristlerin bir daha Avrupa’ya dönemeyecekleri üzerine kurulmuştu. Ancak hesaba katılmayan Rusya gibi aktörlerin devreye girmesiyle Suriye ve Irak’ta evdeki hesap çarşıya uymadı. 

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Mustafa şahin 2 hafta önce

Allah büyük en büyük oyun kurucu Allahtır başlarına çevirdi oyunlarını ırakı suriyeyi kan gölüne çevirdiler Allah büyük işte sıra kan gölüne çevrilme sırası avrupa da

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