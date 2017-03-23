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Rusya'dan türk ürünlerine ambargo!

Uçak krizinin ardından Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargoların büyük bir kısmı hala devam ediyor. Domates başta olmak üzere birçok meyve-sebzenin yanısıra et ve tavuk ürünleri de yasaklılar listesinde. Rus Bitki Sağlığı Servisi bu ürünlerdeki ambargonun kaldırılmayacağını açıkladı.

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Rusya'dan türk ürünlerine ambargo!

Rusya'nın Türkiye aleyhine attığı adımlar sadece Suriye ile sınırlı kalmadı. Moskova, ekonomik alanda da ülkemize zarar verecek adımlar atmaya başladı.

Rus uçağının Suriye sınırında düşürülmesi ile Türkiye-Rusya ilişkileri gerilmiş, Moskova Türkiye'ye ekonomik ambargolar uygulamıştı. Ankara'nın girişimleri ile aylar süren kriz sona ermiş, dış ticaretin eski haline döneceği ifade edilmişti.

Bu kapsamda bazı ürünlerin ithalatına tekrar izin verildi ancak yasaklılar listesi hala oldukça kabarık. Et, tavuk, domates, salatalık, üzüm, elma, armut ve çilek gibi birçok ürünün ithalatı yasak. Üreticiler Rusya pazarının açılmasını beklerken şok bir haber geldi.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi Basın Sözcüsü Yuliya Melano ambargonun süreceğini açıkladı. Melano, “Türk ürünlerinin sevkiyatına getirilen kısıtlamaların kaldırılma ihtimali yok" dedi.

Haber özellikle domates üreticilerinde ve satıcılarında hayal kırıklığına sebep oldu. 365 milyon dolar olan yıllık domates ihracatımız Rus ambargosu ile birlikte 240 milyon dolara gerilemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev ise bu kararlarının gerekçesinin Türkiye'den buğday alınımını durdurması olduğunu ifade etti. Rus bakan, Türk tarafının Rus tarım ürünlerindeki alım şartlarını değiştirmesi için, "Ankara'nın böyle bir karar alması bazı Rus ürünlerinin Türkiye'ye gitmesini tamamen durdurabilir" dedi.

Haber Merkezi

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