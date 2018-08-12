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Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize jesti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vizelerin kaldırılmasına hazır olduklarını bildirdi. Ancak bakanlık hangi kategorilerde vizelerin kaldırılacağına dair bilgi vermedi

12 Ağustos 2018 Pazar 14:05
Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize jesti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vizelerin kaldırılmasına hazır olduklarını bildirdi. Ancak bakanlık hangi kategorilerde vizelerin kaldırılacağına dair bilgi vermedi. Mevcut uygulamada umuma mahsus (bordo), hizmet (gri) ve hususi mahsus (yeşil) pasaport hamilleri Rusya vizesi almak zorunda.

Diplomatik pasaport hamilleri ise 90 gün süreyle vizeden muaf. Rusya'nın gri ve yeşil pasaporta vizeyi kaldırması bekleniyor.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 13-14 Ağustos'ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Türk ve Rus liderler başta olmak üzere, iki ülke arasında tüm seviyelerde düzenli ve karşılıklı güven içerisinde bir ilişki yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, “İki ülke istihbaratının ve savunma bakanlıklılarının yanı sıra Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki temaslar, Suriye’de ateşkesin korunması ve ülkedeki krizin çözümüne yönelik süreçte önemli bir rol oynamaktadır” değerlendirmesi yer aldı.

Recep Bahar

Son Güncelleme: 13.08.2018 00:34
Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeVİZE
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