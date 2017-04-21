Rusya'dan Türkiye'ye rest!

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler halen rayına oturmuş değil. Moskova'dan ardı ardına sert açıklamalar geliyor. Açıklamaların temelini ekonomik ilişkiler oluşturuyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'dan alınan buğdaya getirdiği vergiyi kaldırmadan, Türkiye’ye uygulanan hiçbir yasağı iptal etmeyeceklerini söyledi.

Dvorkoviç, "Buğday için getirilen sınırlamalar kaldırılmadan bizim tarafımızdan hiçbir adım atılmayacak. Buğday yasağı kaldırılmadan bizim herhangi bir şeyi (yaptırım) iptal etme ihtimalimiz yok" dedi. Dvorkoviç, "Eğer buğdaya yönelik yasaklar kalkarsa üzerinde anlaşmaya hazır olduğumuz birkaç eylem var" diye ekledi.

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.

Charter uçuş tehdidi sürüyor

Rusya-Türkiye arasındaki bir sorun da charter uçuşları. Turizm sektörünü doğrudan etkileyen bu duruma dair Moskova'dan endişe verici açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlarla ilgili olarak, "Geçen sene turizm konusunda sıkıntı yaşadık. Üzücü hadisenin yaşanmasından sonra, bu sene böyle bir sorun yok. Charter uçuşlarıyla ilgili haberler çıkıyor, bunların doğru olmadığını Rusya Devlet Başkanı Putin de teyit ediyor. Belek'te, Kadriye'de, Serik'te bu yıl Rus misafirlerimizi ağırlayacağız. Serik aynı zamanda turizmin kalbi olmuştur" demişti.

Çavuşoğlu'nun açıklamasına cevap Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'dan geldi.

Sokolov, Türkiye'ye charter uçuşların durdurulabileceği uyarısının hâlâ geçerli olup olmadığı yönündeki soruya, "Pozisyonumuz değişmedi. Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya bir uyarıda bulundu. Bu uyarının içeriğini gördünüz. Şu anda buna ek olarak verilebilecek bir bilgi yok" şeklinde cevap verdi.

‘Uçak krizini geride bırakalım’

Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya ile ilişkiler konusunda açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söylemişti: "Biz uçak düşürme hadisesinden önceki döneme dönmek istiyoruz. O zaman hiç engel yoktu ürünler üzerinde. Artık normalleşme tamamlandığına göre, tüm konularda hatta daha iyiye gitmemiz lazım. Rusya ile vize serbestisini de tekrar sağlamak istiyoruz ama Rusya şu anda bazı güvenlik endişeleri sebebiyle aşama aşama gitmek istiyor. Önce resmi ve hususi pasaportlar üzerinde, kabin görevlilerinin, tır şoförlerinin girmesini kolaylaştırılması gibi bazı adımları öncelikle atmak istiyor. Ama bizim arzumuz yine eskisi gibi tamamen vizelerin kalkması. Hatta hatta daha önce önemli bir mesafe kat ettiğimiz gibi, pasaportsuz kimlikle de seyahatlerin yapılabilmesidir."

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL