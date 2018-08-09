Rusya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Görüşmede Suriye'deki son durum ele alınacak. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Singapur'da geçtiğimiz hafta yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüşmüştü. İki bakan görüşmede ikili iş birliği alanlarının yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirmişti.

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