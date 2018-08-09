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Rusya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 13-14 Ağustos'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:24
Rusya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini duyurdu.

Görüşmede Suriye'deki son durum ele alınacak. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Singapur'da geçtiğimiz hafta yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüşmüştü.

İki bakan görüşmede ikili iş birliği alanlarının yanı sıra başta Suriye olmak üzere  bölgesel gelişmeleri değerlendirmişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeSergey Lavrovçavuşoğlu
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