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Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'ya geldi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

28 Eylül 2017 Perşembe 17:33
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Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'ya geldi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak, saat 18.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Putin'i resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Putin'den S-400 ziyareti

Erdoğan'ın sözleşme imzalandığını ve kapora yatırıldığını açıkladı S-400 füze savunma sistemleri de bugünkü görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

Uçak krizinin ardından ikinci ziyaret

Dünya Enerji Kongresi için 10 Ekim 2016'da İstanbul'a gelen Rus lider, bugünkü ziyaretinde Erdoğan'la bölgedeki krizler ve gelişmelerle ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Kremlin'den daha önce yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, ikili ilişkilere değinecek, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 28.09.2017 19:39
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbakanı ErdoğanAnkaraVladimir PutinRusya
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