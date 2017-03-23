Rusya dost mu düşman mı?

Uçak krizinin ardından uzun uğraşlar sonucu iyileşme sürecine giren Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeniden olumsuz rüzgârlar esmeye başladı. Bu durumun birincil sebebi olarak Rusya'nın Suriye politikasındaki radikal değişiklik gösteriliyor.

Rusya PYD-YPG'nin Cenevre’ye katılmasını istiyor

Suriye krizine müdahil olarak ABD'nin bölge üzerindeki hesaplarını bozan Rusya, yeni dönemde ise ABD ile ittifak kurdu. Bu iki ülkenin attığı adımlar Ortadoğu'yu kendi aralarında parsellediklerini gösteriyor. Rusya'nın Suriye konusunda Türkiye'nin aleyhine attığı adımlar terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG konusunda net bir şekilde ortaya çıktı.

ABD'den sonra Rusya da Türkiye'nin terör örgütü ilan ettiği PKK uzantısı PYD-YPG ile ittifak kurdu. Astana zirvesinde taraflara sunduğu Suriye anayasasında ülkenin kuzeyinde bir PYD-YPG özerk bölgesi öngören Rusya, bu yöndeki adımlarını sıklaştırdı. Ruslar şimdi terör örgütünü Cenevre görüşmelerine dahil etmeye çalışıyor.

Bu yöndeki açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Terör örgütünün Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerine katılması konusunda Türkiye ile diyalogu sürdürdüklerini söyleyen Lavrov, "Türkiye'nin tavrını biliyorsunuz. Türk partnerlerimizle, Astana'daki temaslarımız da dahil olmak üzere, bu konuya bir çözüm arayamaya devam edeceğiz. Bu konuyu ertelemek mümkün değil, tıpkı Kürtlerin Cenevre sürecine katılamayacağını söylemenin mümkün olmadığı gibi" dedi.

Lavrov ayrıca PYD-YPG'yi Cenevre görüşmelerine dahil etmenin, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Rusya Afrin'de terörist eğitecek

Terör örgütüne siyasi desteğini artıran Rusya aynı tutumu askeri alanda da ortaya koydu. Rusya, Hatay sınırındaki Afrin'de PYD-YPG teröristlerine eğitim vermek için üs kurdu. Afrin’e konuşlanan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Volkov, “Yerel halk Kürtlerle de temas halinde Suriye sınırının güvenliğini sağlayacağız” açıklamasında bulunmuştu. PYD-YPG militanlarıyla Nevruz kutlaması bahanesiyle Afrin'de bir araya gelen Rus General Volkov, YPG arması takması dikkat çekmişti.

Daha önce asker seviyesinde YPG arması takan ABD’nin dahi yapmadığını yapan Rusya, YPG armasını general seviyesinde taşıyan ilk ülke oldu. Rus komutanın "güvenliğin garantörüyüz" dediği bölgeden Türkiye tarafına PYD militanları tarafından önceki gün açılan ateş sonucu nöbet tutan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı er Hüseyin Koroç şehit oldu.

Maslahatgüzar Dışişleri’ne çağrıldı

Rusya'nın üs kurmak için girdiği ve "güvenliğin garantörü biziz" dediği PYD bölgesinden açılan ateş ile bir askerimizin şehit edilmesi Ankara'da tepki ile karşılandı. Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı, Suriye'de PYD'nin kontrol ettiği bölgeden açılan ateşle bir askerin hayatını kaybettiği olay nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, PYD'nin kontrolündeki bölgeden açılan ateşle bir askerin hayatını kaybetmesi üzerine Rus Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa davet edildiğini ve Türkiye'nin rahatsızlığının iletildiğini açıkladı. Rus temsilciye saldırının tekrarlanması durumunda örgüte misliyle karşılık verileceği aktarıldı.

Türk tarım ürünlerine Rus ambargosu sürüyor

Rusya'nın Türkiye aleyhine attığı adımlar sadece Suriye ile sınırlı kalmadı. Moskova, ekonomik alanda da ülkemize zarar verecek adımlar atmaya başladı.

Rus uçağının Suriye sınırında düşürülmesi ile Türkiye-Rusya ilişkileri gerilmiş, Moskova Türkiye'ye ekonomik ambargolar uygulamıştı. Ankara'nın girişimleri ile aylar süren kriz sona ermiş, dış ticaretin eski haline döneceği ifade edilmişti.

Bu kapsamda bazı ürünlerin ithalatına tekrar izin verildi ancak yasaklılar listesi hala oldukça kabarık. Et, tavuk, domates, salatalık, üzüm, elma, armut ve çilek gibi birçok ürünün ithalatı yasak. Üreticiler Rusya pazarının açılmasını beklerken şok bir haber geldi.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi Basın Sözcüsü Yuliya Melano ambargonun süreceğini açıkladı. Melano, “Türk ürünlerinin sevkiyatına getirilen kısıtlamaların kaldırılma ihtimali yok" dedi.

Haber özellikle domates üreticilerinde ve satıcılarında hayal kırıklığına sebep oldu. 365 milyon dolar olan yıllık domates ihracatımız Rus ambargosu ile birlikte 240 milyon dolara gerilemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev ise bu kararlarının gerekçesinin Türkiye'den buğday alınımını durdurması olduğunu ifade etti. Rus bakan, Türk tarafının Rus tarım ürünlerindeki alım şartlarını değiştirmesi için, "Ankara'nın böyle bir karar alması bazı Rus ürünlerinin Türkiye'ye gitmesini tamamen durdurabilir" dedi.