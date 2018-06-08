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Rusya iddiaları reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki İdlib bölgesinde yer alan Zerdene köyünde Rus uçaklarının bombardıman düzenlediği yönündeki iddiaları reddetti

08 Haziran 2018 Cuma 12:14
Rusya iddiaları reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki İdlib bölgesinde yer alan Zerdene köyünde Rus uçaklarının bombardıman düzenlediği yönündeki iddiaları reddetti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Beyaz Miğferler'in, Rus uçaklarının 7 Haziran gecesi İdlib'deki Zerdene yerleşim yerini bombaladığı yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmıyor" denildi.

Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri ayrıca, ellerindeki bilgiye göre, söz konusu bölgede son 24 saat içerisinde El Nusra (yeni adıyla Fetih El Şam) militanları ile diğer terörist gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı da belirtildi. İdlib'de önceki gece devam eden bombardımanlarda 6'sı çocuk 11'i kadın 44 kişinin öldüğü, 60 kişininse yaralandığı iddia ediliyordu. Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve hükümet karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında 'gerginliği azaltma bölgesi' ilan edilmişti. DIŞ HABERLER
 

Anahtar Kelimeler:
Rusya
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