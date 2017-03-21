Rusya, ihracatımıza engel çıkartıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelde iş adamlarıyla bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye'nin Rusya'ya yaş sebze ihracatının 700 milyon dolar civarında olduğunu belirterek, "Bunun 450 milyon dolarlık kısmı hala yasaklı. Tarım sektöründen, ihracatçı birliklerinden yoğun baskı var. Çünkü Rusya’dan 1 milyar 830 milyon dolarlık tarım ürünleri ithalatımız var. Bu, Dahilde İşleme İzin belgesiyle, ihracat kaydıyla getiriliyor. En sonunda ihracatçılarımız dediler ki, 'Biz Dahilde İşleme İzni kapsamında Rusya’dan ürün getirmek istemiyoruz.' İnşallah ihracatçılarımızın ve tarım sektörümüzün buradaki kararlılığı, mesajı Rusya tarafında hızlı bir şekilde anlaşılır, problem çözülür" dedi.

Martta ihracat rekoru gelebilir

Bakan Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, mart ayında ihracatta, Cumhuriyet tarihinin zirvesini yakalamayı hedeflediklerini söyledi. İhracatçıların ve tarım sektörünün buradaki kararlılığı ve mesajının, Rusya tarafında hızlı bir şekilde anlaşılmasını ve böylece problemin çözülmesini temenni eden Zeybekci, "Yasaklamalarla, engellemelerle kazanan ülke olmaz. İki taraf da kaybeder. Biri 10 kaybeder, diğeri 8 kaybeder. Karşılıklı ticaretle iki taraf da kazanır. Kazanmayı mı tercih edeceğiz yoksa senin ağzın burnun kırıldı, benimse sadece 1 gözüm çıktı diğer taraflar sağlam... bunu mu tercih edeceğiz? İnşallah biz aklı kullanacağız" diye konuştu.

AA