Rusya ile ABD arasında tansiyon yükseliyor!

ABD ile Rusya arasındaki Suriye krizi derinleşiyor. İki ülkenin liderleri birbirlerini hedef alan açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, "Putin çok kötü birini destekliyor. Ve bunun Rusya için çok kötü olduğunu düşünüyorum. Bu insanlık için çok kötü. Dünya için çok kötü. Siz gaz, bomba ya da varil bombaları attığınızda ki onlar dinamitli varil bombalarına sahipler ve bunları bir grup insanın tam üzerine atıyorlar, işin doğrusu siz o çocukları görüyorsunuz, kolları, bacakları ve yüzleri yok. Eğer Rusya işe girmese ve bu hayvanı desteklemeseydi şu anda ortada bir sorun olmazdı" dedi.

Trump, Suriye'ye yaptıkları füze saldırısı için de şunları söyledi: "Suriye'ye girmeyeceğiz, ancak insanların bu korkunç kimyasal silahları kullandığını ve güzel bebeklerin babalarının kucağında öldüğünü gördüm. İşte o zaman hemen ABD Savunma Bakanı General Mattis'i aradım ve ne yapabileceğimizi sordum. Yaptığım şey Obama yönetimi tarafından uzun zaman önce yapılmalıydı, o zaman Suriye şu anda olduğundan daha iyi olabilirdi."

‘Çin oyuncakları gibi başlarını salladılar’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'nin kimyasal silah iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. NATO ülkelerinin ABD'nin Suriye'yi vurmasına destek vermesini eleştiren Putin, "NATO müttefikleri nasıl davrandı? Hepsi, olanları analiz etmeden Çin oyuncakları gibi başlarını salladı. Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığının kanıtı nerede? Kanıt yok. Fakat uluslararası hukukun ihlali var. Bu, açık bir gerçek. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) onayı olmadan egemen bir devlet vuruldu" dedi.

Putin, Rusya'da yayın yapan Mir 24 televizyonuna verdiği mülakatta da Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin Trump döneminde, Obama döneminde olduğundan daha fazla kötüleştiğini söylemenin mümkün olup olmadığı sorusuna "İlişkilerdeki güven seviyesinin çalışma düzeyinde, özellikle de askeri düzeyde iyileşmediğini, tam tersine azaldığını söylemek mümkün" yanıtını verdi.

‘Sıkıldım kızlar’

Putin önceki gün de ABD'nin Suriye'ye kimyasal silah iddiasıyla yine saldırı düzenleyeceğini öne sürmüştü. Kremlin'de İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Putin, "Şam kırsalı da dahil olmak üzere Suriye'nin" başka bölgelerinde de hazırlanıyor. Bazı maddeler atıp suçu Suriye hükümetine yıkmayı planlıyorlar" demişti.

Basın toplantısında Suriye'de ortaya atılan kimyasal silah iddialarının Irak işgali öncesinde ortaya atılan kimyasal silah yalanını hatırlattığını söyleyen Putin şunları söylemişti: "Cumhurbaşkanı Mattarella'ya bu olanların bana, 2003'ü hatırlattığını söyledim. O yıl, ABD temsilcileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bir oturumunda Irak'ta bulunduğunu söyledikleri kimyasal silahları göstermişti. Bunun sonrasında Irak'ta askeri bir operasyon başlatılmıştı. Bu operasyonda Irak'ın harap olması, terörist tehdidin artması ve IŞİD'in belirmesiyle sonuçlanmıştı. Şimdi de aynı şeyler oluyor. Bunlar bana yazarlarımız İlf ve Petrov'un bir romanlarındaki sözlerini hatırlatıyor: 'Sıkıldım kızlar' demek istiyorum. Bunların hepsini gördük."

ABD bahaneler peşinde

Suriye'de yeni bir kimyasal silah provokasyonu hazırlandığına dair önemli bir iddia da Rusya genelkurmayından geldi. Rusya Genelkurmay Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Elimizdeki bilgilere göre, militanlar şu anda Han Şeyhun, Cira hava üssü, Doğu Guta ve Halep'in batı bölgelerine zehirli maddeler sevk ediyor. Bu eylemlerin amacı, Suriye hükümetini kimyasal saldırı düzenlediği konusunda yeniden suçlamak ve ABD'nin yeni saldırılarını teşvik etmek amacıyla yeni gerekçeler hazırlamaktır. Benzeri adımların atılmasına müsaade edilemez" dedi.

Moskova'da ilk görüşme



ABD ile Rusya arasında tansiyon yükselirken iki ülkenin Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya geldi. İlk kez yapılan görüşmede Suriye krizi ele alındı.

Rus Bakan Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson'la görüşmesinin basına açık olan kısmında, ABD'nin 7 Nisan'da Suriye'yi vurmasını uluslararası hukukun ihlali olarak tanımladı. Lavrov, böyle bir saldırıya bir daha izin verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Lavrov ayrıca, terörizme karşı geniş bir koalisyon kurulmasını konusunu Tillerson'la açık ve dürüst bir biçimde tartışmak istediğini belirtti. ABD'yle taraflardan her birinin eşit olacağı biçimde yapıcı bir diyalog kurmak istediklerini defalarca söylediklerini kaydeden Lavrov, terörizme karşı kolektif adımlar atılmasından yana olduklarını ifade etti.

Lavrov, Tillerson'la görüşmesinde Beyaz Saray'ın gerçek niyetlerinin ne olduğunu öğrenmek istediğinin de altını çizdi.

ERSAN İLTER / İSTANBUL