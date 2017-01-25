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Rusya ile işbirliği gelişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Türkiye’nin ilişkilerinin yeni olmadığını; savunma, ekonomi, ticaret alanlarında ve stratejik olarak doğalgaz ithalinde ciddi bir iş birliğinin bulunduğunu bildirdi.

25 Ocak 2017 Çarşamba 17:51
Rusya ile işbirliği gelişiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianin ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yaptığı ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi TBMM'de kabul edildi ve onay için makamınıza da sunulacak. Bu onay süreci nasıl işleyecek?" sorusunu yanıtlarken Erdoğan, "Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum ve döndükten sonra öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına, parlamentodaki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacak, fazla uzatmadan, çünkü milletimin şu anda beklentisi budur, hemen kararımızı vereceğiz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararın ardından gerekli prosedürün işleyeceğini ifade etti.  

Anayasa Mahkemesi'ne gidilebilir

CHP'nin kanunu Anayasa Mahkemesine taşıma kararına ilişkin değerlendirmesi de sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Muhalefet, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok ama bunlara da alışığız. Anayasa Mahkemesine çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararını verir. Çünkü milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde. Ülkemiz, milletimiz için inşallah hayırlı olur diyorum."

Rusya ile ilişkiler gelişecek

Rusya ile ticaret hacminin bir dönem 38 milyar dolara kadar çıktığını ifade eden Erdoğan, bunun çok ciddi bir rakam olduğunu, diğer ülkelerle bu rakamlara çıkan bir ticaret hacminin bulunmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Rusya ile ticaret hacminin düştüğünü ancak bu rakamın yeniden yükseleceğine inandığını kaydetti. Turizmde Rusya ile ilişkilerin çok iyi olduğunu, bu alanda Rusya'nın Almanya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Erdoğan, sıralamanın her an Rusya lehine değişebileceğini aktardı. AA
Son Güncelleme: 25.01.2017 17:53
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