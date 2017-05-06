Rusya kafaları karıştırdı!

“Normalleşme sürecinin bitip eski günlerine döndüğü” ilan edilen Türkiye-Rusya ilişkilerinde hergün yeni bir sürpriz yaşanıyor. Rusya Federal Sivil Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), “güvenik nedeniyle Türkiye’ye charter uçuşlarının durdurulabileceği” yönündeki kararını iptal etmişti ama “Antalya charterları için bu uyarının hala geçerli olduğu ve uçuşların durdurulabileceği” açıklayarak herkesi şaşırttı. Haber Rusya basınında geniş yankı oluşturdu.

Çünkü Soçi’deki Putin-Erdoğan zirvesinin ardından yapılan, “Artık sorun kalmadı. Türkiye charterları için güvenlik uyarısı içeren bu karar geri çekilecek. O uyarının hükmü kalmayacak” açıklaması havada kaldı.

Yeni açıklamanın Putin ile Erdoğan’ın “domates ve vize hariç her konuda tümüyle anlaşmaya varıldı, yasaklar kaldırıldı” açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Bu fiili yasak anlamına geliyor

Rus Kommersant gazetesi, Rosaviatsiya’nın tur operatörlerine yolladığı yeni telgrafta, eski uyarının iptal edildiğini ve sadece Antalya için “charter'ları durdurma” uyarısı yapıldığını manşetten duyurdu. Haberde, “Moskova, charter seferleriyle ilgili uyarıyı kaldırmak için Ankara’ya verdiği sözü kendi üslubunca yerine getirdi. Rosvitasiya tur operatörlerine yolladığı telgrafta Moskova’dan Antalya havaalanına yapılan charter uçuşlarının sınırılanabileceği uyarısı yaptı. Antalya, Rusya’dan Türkiye’ye turlarla giden turistlerin yüzde 80’ini ağırlıyor” diye yazdı.

Haberde, “Sektör temsilcileri, bu kararın fiilen Türkiye’ye charter uçuşları için komple yasak tehdidi anlamına geldiğini vurguluyor” denildi. Şu ana kadar Rusya’dan Türkiye’ye 1 milyondan fazla tur rezervasyonu alındığı bildiriliyor.

Rus lider Putin Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında en önemli konunun Rusyalı turistlerin güvenliği olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli önlemleri aldığını, gerekirse güvenlik konularına Rus uzmanların Türk meslektaşlarına destek verebileceklerini açıklamıştı. Başbakan Yardımcısı Dvarkoviç de, "Sorun yok, Türkiye charterleri ile ilgili uyarı iptal edilecek" demişti.